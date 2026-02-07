El dólar blue hoy sábado 7 de febrero cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta. El paralelo viene en caída desde el inicio del año y se ubica $ 95 por debajo del valor al que abrió 2026 ($ 1530 para la venta). En tanto, el dólar oficial hoy sábado 7 de febrero cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa viene de perder $ 15 en las últimas ruedas y se ubica 30 pesos por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,36%). En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo quedó en $ 1885 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $ 1397,20 para la compra y $ 1447,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1572,5. Vale señalar que, desde el inicio del 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, este febrero los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre 2025. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este viernes la entidad adquirió u$s 51 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 1474 millones en 25 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 44.940 millones. El dólar blue hoy sábado 7 de febrero cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy sábado 7 de febrero se consigue a $ 1486,10 para la compra y $ 1504,10 para la venta. El dólar MEP hoy sábado 7 de febrero se ubica a $ 1446,15 para la compra y $ 1447,50 para la venta. El dólar oficial hoy sábado 7 de febrero opera a $ 1450. Banco por banco, los precios son: El Banco Central (BCRA) dio a conocer una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) con los resultados de enero de 2026, y las proyecciones cambiarias muestran señales de mayor estabilidad para las próximas semanas. Los 45 especialistas consultados —entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras— ajustaron a la baja sus pronósticos para el tipo de cambio. Leé la nota completa en este enlace