Esta semana, el Banco Central difundió los resultados de su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de enero de 2026, y las proyecciones cambiarias muestran señales de mayor estabilidad para las próximas semanas. Los 45 especialistas consultados —entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras— ajustaron a la baja sus pronósticos para el tipo de cambio. La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $ 1475 por dólar para el promedio de febrero de 2026. Este dato representa una corrección significativa respecto al relevamiento anterior, con una diferencia de $ 39,70 menos por dólar. Asimismo, se refleja una expectativa más optimista entre los analistas del mercado sobre la evolución del dólar en el cortísimo plazo, en un contexto donde las autoridades económicas buscan mantener la estabilidad cambiaria mientras avanzan en la normalización del mercado de divisas. La cifra de $ 1475 para febrero implica que los gurúes de la City anticipan una depreciación moderada y controlada del peso en las próximas semanas. Esta estimación se enmarca en un escenario donde el gobierno busca evitar saltos bruscos en el tipo de cambio que puedan impactar negativamente en las expectativas inflacionarias. La revisión a la baja de casi $ 40 por dólar respecto al relevamiento de diciembre sugiere que los analistas perciben señales de mayor fortaleza relativa del peso o menor presión compradora en el mercado cambiario de lo que habían anticipado originalmente. Si bien el foco de este relevamiento está puesto en febrero, los analistas también anticipan que para diciembre de 2026 el tipo de cambio nominal alcanzaría los $ 1750 por dólar, lo que implica una variación interanual esperada del 20,9%. El grupo de analistas con mejor historial de pronósticos (Top 10) tiene una visión muy similar, con un tipo de cambio promedio esperado de $ 1752 para fin de año, validando el consenso general del mercado.