El Gobierno mete primera en la acumulación de reservas de cara al vencimiento de deuda: el BCRA captó u$s 80 millones

Apenas dos días antes del vencimiento de deuda que deberá afrontar el Gobierno, el Banco Central (BCRA) concertó finalmente con seis bancos internacionales de primera línea una operación de pase pasivo (REPO) por un monto total licitado de u$s 3000 millones, a un plazo muy corto, de apenas 372 días (es decir que vence a comienzos de 2027).

Tal como lo había anticipado El Cronista, tras una larga espera, finalmente se logró la aprobación de esta una línea, que estará destinada a completar pago de vencimientos del viernes 9 de enero, por unos u$s 4200 millones.

Para la operación utilizó parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 (AL35) y 2038 (AL38) y aseguró que esto se enmarca en “el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país”.

“El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, precisaron desde la entidad.

En esta ocasión, el regulador monetario recibió ofertas por u$s 4400 millones, aproximadamente 50% más que el monto licitado, que, a pesar del elevado nivel de demanda, el BCRA decidió no ampliar.

El regulador sostuvo que “el fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible".

Y aseguraron que “esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera”.

Noticia en desarrollo