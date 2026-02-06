“Llamadito del Central”, informan en la mesa de un banco. La escena se repite entre los mesadineristas de las demás entidades del sistema financiero argentino. El BCRA llamó a los bancos para que dejen de girar los dólares al exterior de personas físicas para hacer canje, como se denomina en la jerga a comprar especie C en el exterior y vender especie D en el mercado local. Para explicarlo en sencillo: que dejen de hacer lo que se llama informalmente el rulo de guante blanco. ¿En qué consiste? En enviar los dólares a una cuenta del exterior, para desde ahí hacer el contado con liquidación inverso. Consiste en traer las divisas al país, de modo de ganarse la brecha existente del 3,5% entre el MEP y el CCL, donde los bancos, por supuesto, cobran su comisión también, en un win win donde todos ganan. Pero el único que no gana es el Gobierno, ya que esto genera volatilidad en el mercado, con dólares que se van. Si bien es cierto que deben volver para completar el rulo, una vez que vuelven al pais, enseguida vuelven a salir, para hacer otra vez este rulo, que el Central decidió cortar por lo sano. Así fue como el directorio del regulador decidió ponerle un encaje del 20% a las líneas financieras del exterior, pero sólo a las que están realizadas con bancos vinculados y a menos de 180 días. Las líneas con bancos no vinculados siguen en 0% y las comerciales y con organismos internacionales están excluidas del encaje. Esta nueva exigencia para las líneas de crédito al exterior con bancos vinculados apunta a terminar, justamente, con esta maniobra financiera que hacían los bancos con los dólares del crédito para comprar CCL. Es una jugada que BCRA buscó cortar porque, si bien el dinero regresaba, la maniobra reducía la brecha cambiaria, mientras afectaba la liquidez temporal y daba más volatilidad al mercado. Además, la premisa del gabinete económico reside en cuidar los dólares, por todos los que se necesitarán por vencimientos de deuda que se debe afrontar en los próximos dos años, y todo lo que se llevaron los individuos hasta ahora en concepto de dólar ahorro. De hecho, de acuerdo al último Balance Cambiario del Central, el sector de personas humanas, que desde la flexibilización de las restricciones cambiaras en abril pasado había promediado una demanda mensual de u$s 4389 millones, durante diciembre registró en términos netos, una salida de u$s 2944 millones. De esta forma, tras la flexibilización de las restricciones cambiarias y en dado el contexto electoral, la formación de activos externos por parte de personas humanas acumuló en el año un total de u$s 40.321 millones a precios constantes de diciembre pasado. “Si comparamos con años con mayores facilidades para la compra de divisas, como lo son los años 2017 y 2018, observamos que la demanda de moneda extranjera por parte de las personas había alcanzado u$s 36.028 millones y u$s 30.897 millones, respectivamente”, advierte un informe de la consultora ACM, que dirige Javier Alvaredo. Para los primeros meses de 2026 proyectan un aumento de la demanda de divisas, asociado a la estacionalidad de las vacaciones de verano. “El tipo de cambio real de enero se ubica en niveles similares a los observados en enero y febrero de 2018 y aproximadamente 4,5% por encima del mismo bimestre del 2017″. “En ambos periodos, la salida de divisas producto del turismo promedió los u$s 1493 millones mensual (a precios de diciembre del 2025), por lo que uno podría esperar una presión similar durante los meses venideros”.