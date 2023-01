Por qué se calentó la demanda de dólares y cómo comprarlos más baratos

El dólar MEP se disparó $ 14, al pasar de $ 328 a $ 342, mientras el contado con liquidación subió $ 7, de $ 338 a $ 345, con fuerte volumen negociado.

Entre ambos movieron u$s 230 millones (u$s 126 millones el CCL y u$s 104 millones el MEP), en una jornada donde el blue quedó en $ 362 entre los grandes corredores de cambios, pero en las cuevas lo tenían $ 364.

Cuánto vale el blue

Se asombraban en las mesas cuando veían en los portales el cierre a $ 361, porque a ese precio no lo tenían ni los mayoristas. Se quejan cuando pasa esto, porque los ahorristas van y piden el precio de Internet, entonces ellos deben decirle que vayan y se lo compren a ese sitio web.

"Dejó de operar a las dos y veinte de la tarde, cuando siempre lo hace hasta las cuatro. Está seca la plaza. No alcanza el puré con el dólar MEP", revelan los mesadineristas.

Mayor volumen

Aumentó el volumen negociado del segmento informal: de operar entre u$s 3 millones y u$s 5 millones pasó a operar entre u$s 5 millones y u$s 7 millones.

Con un dólar Qatar en $ 376,50, son cada vez más quienes compran billetes para pagar los gastos con la tarjeta de crédito en el exterior, ya que el tipo de cambio blue sigue siendo más conveniente.

Abriendo cuentas

También hay quienes aprovechan y compran MEP: "Hay un boom de órdenes y de aperturas de cuentas. Pasamos de un promedio de 3.000 mensuales a 9.000 este mes, el triple del promedio que se venía abriendo en 2022", detalla Ramiro Marra, director de Bull Market.

El CEO de otro de los grandes brokers, que cambia el anonimato por sus sinceras palabras, coincide con este diagnóstico: "Estamos con mucho volumen de aperturas de cuenta y con volúmenes record de operaciones. Acá tenés no sólo el MEP sino también el Merval volando".