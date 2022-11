Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el paralelo este jueves 3 de noviembre con el dólar MEP

El dólar blue hoy jueves 3 de noviembre opera esta jornada a $ 287,00 para la compra y $ 291,00 para la venta.

El dólar paralelo mantiene desde hace varias semanas un valor estable entre los $ 285 y $ 295 . Mientras tanto, persiste la pregunta de cuánto podrá sostenerse este tipo de cambio con el ritmo de inflación mensual que se estabilizó entre el 6 y 7 por ciento.

El dólar oficial hoy jueves 3 de noviembre cotiza a $ 155 para la compra y $ 163 para la venta en el Banco Nación. Y el dólar turista opera en $ 326,00.

El Banco Central (BCRA) finalizó la rueda de ayer con ventas por un monto aproximado de u$s 83 millones, acumulando un monto de u$s 110 millones de pérdidas en lo que va del mes.



A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY jueves 3 de noviembre



Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 155,50 $ 163,50 Dólar Blue $ 287,00 $ 291,00 Dólar Turista $ 327,00 Dólar CCL $ 299,18 $ 305,62 Dólar MEP $ 289,50 $ 291,38

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR MEP O DÓLAR BOLSA HOY jueves 3 de noviembre







El dólar MEP hoy jueves 3 de noviembre cotiza $ 289,50 para la compra y $ 291,38 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR CONTADO CON LIQUI (CCL) ESTE jueves 3 de noviembre

El dólar contado con liquidación (CCL) hoy jueves 3 de noviembre cotiza en $ 299,18 para la compra y $ 305,62 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY jueves 3 de noviembre



En cuanto al dólar oficial hoy jueves 3 de noviembre, el minorista cotiza a $ 163,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El Banco Central (BCRA) busca dejar atrás el atraso cambiario aplicando leves devaluaciones a la mayoría de las jornadas del mes.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:



BANCO Compra Venta Banco Galicia 154,900 164,900 Banco Nación 155,550 163,450 ICBC 156,750 164,000 BBVA 156,710 165,390 Banco Supervielle 156,500 165,500 Banco Patagonia 158,250 165,250 Banco Santander 156,500 164,500 Brubank 155,000 166,500 HSBC 154,200 164,200 Credicoop 157,260 163,450 Banco Itaú 155,700 164,700 Banco Macro 154,900 164,900 Banco Piano 159,200 162,649 Cambios Online 158,900 160,900

DÓLAR QATAR: EL ATAJO PARA EVITAR EL COBRO DE LOS 300 DÓLARES

Desde mediados de octubre rige la normativa que establece que los consumos en dólares con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los u$s 300 por mes pagan una percepción extra del 25% de concepto de adelanto del Impuesto a los Bienes Personales, bautizado como "Dólar Qatar", en referencia a la demanda de divisas para los consumos de cara al Mundial de fútbol que comenzará el 20 de noviembre.



El sistema que ya se implementa, sin embargo, posee grises que pueden ser aprovechados por los usuarios. Esto se basa en que el sistema para registrar el monto de los consumos mensuales es por persona y no por tarjeta, según lo estableció la Resolución General 5272/2022 publicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Así como lo publicó días atrás El Cronista, una de las complejidades de la medida es que, hasta el momento, no es posible diferenciar cuando un tarjetahabiente consume con una tarjeta emitida por un banco y luego lo hace con otra emitida por una entidad diferente, ya que el límite no se da por tarjeta, sino por CUIT. Esta falta de control se debe a que los bancos no pueden acceder a esa información porque a esa base de datos sólo la tiene la AFIP.



QUÉ DICEN LOS ESPECIALISTAS

"La normativa establece que [el control] es por sujeto, pero los bancos y las tarjeteras le dijeron a la AFIP en los espacios de diálogo que no tenían forma de saber cuándo una persona tenía varias tarjetas de diferentes bancos. Hoy podés usar hasta 300 dólares en un banco, 300 dólares de otro, o sea, 600 dólares y no te estarían aplicando esta percepción del 25%", explicó a este medio Sergio Biller, Contador Público (UBA) y uno de los directores del estudio contable GFA.

Lo mismo explicó Sebastián M. Domínguez, Contador Público y director de SDC Asesores Tributarios, quien enfatizó sobre las restricciones externas que tienen los bancos para poder cruzar información entre entidades: "Hay información que [los bancos] la pueden llegar a tener y otra que no. Entonces, mientras suceda eso, los titulares de tarjeta pueden tratar de hacer un artilugio para evitar la percepción. Esto no quiere decir que cuando el banco adecue sus sistemas no pretenda aplicar retroactivamente la percepción, pero ahí habrá que ver si el cliente tiene fondos".

Ambos especialistas remarcaron que el fisco está trabajando en la forma de mejorar la instrumentación para compartir esa información, y así hacer posible que esa percepción se controle entre todos los bancos con el mismo sujeto y se aplique cuando se supere el tope total con el mismo sujeto. Aun así, la alternativa final no se conoce.

POSIBLES COBROS RETROACTIVOS

Lo que se supone es que desde ahora hasta fin de año debería haber un método para que se controlen los consumos de manera más eficiente. Si los bancos van a aplicar esta medida de manera retroactiva, van a tener que comunicarlo a sus clientes sí o sí, asegura Domínguez.

"Habrá que ver cuál va a ser la política que adopte cada banco. Hay que ver qué deciden los bancos. Las fintech como Belo y Mercado Libre ya publicaron cómo van a operar: ellos tienen tarjetas prepagas, con lo cual si una persona consume 200 dólares no le cobran percepción, si después tiene autorización de otros 200 ahí calcula sobre los 200 esos segundos adicionales más sobre los 200 primeros, y si no tiene los fondos en la tarjeta no autoriza directo el consumo", explicó el tributarista a modo de cierre.