Dólar Qatar: impulsan que los u$s 300 por mes sean por tarjeta en vez de por CUIT

Los procesadores de pago, Prisma y Fiserv, le están pidiendo a la AFIP que el dólar Qatar sea por cuenta y no por CUIT, ya que no tienen forma de saber si un cliente gasta más de u$s 300 por mes con distintas tarjetas de otros bancos, por el secreto fiscal.

Dólar blue dormido: cuáles son los factores que inciden en su baja



Denuncian estafa millonaria a famosos del nuevo Madoff argentino



Dólar Qatar

"Nosotros seguimos tratando de que sea por CUIT. Seguimos conversando con las procesadoras de pago para implementarlo", responden desde el gabinete económico.

De hecho, hay algunas percepciones que ya se hacen. Los consumos de una tarjeta de crédito de un banco sólo de más de u$s 300 se hace. La demora reside para aquellos clientes de bancos distintos que operan con tarjetas de diferentes entidades.

Cruce de datos

"Todavía los bancos no pueden cruzar la información, pero en estos días lo vamos a estar resolviendo y poniendo en práctica", prometen desde el Gobierno, aunque se viene demorando más de lo previsto.

Los procesadores de pago (Prisma y Fiserv) están pidiendo a la AFIP que el dólar Qatar sea por cuenta y no por CUIT, ya que no tienen forma de saber si un cliente gasta más de u$s 300 por mes con distintas tarjetas de otros bancos, por el secreto fiscal.

"Un trastorno, uno más. El problema mayor es que el sistema financiero no lleva un control del acumulado de compras con moneda extranjera. Hay que armar un sistema para controlar eso", advierten desde las emisoras.

Por lo pronto, la idea es que lo haga la AFIP hasta que los bancos tengan el propio. "Los vamos a ayudar a ponerlo en práctica", insisten desde la Agencia Federal de Ingresos Públicos.

A pérdida

Los bancos se quejan de la importante inversión en tecnología que deberán hacer, en un segmento como tarjetas que no les es redituable como antes, ya que casi la mitad de las operaciones son con el Ahora 12, donde la tasa que cobran es del 85% de la tasa que deben pagar por los plazos fijos.

"La compensación por encaje no es algo que agrade a los bancos, prefieren tasa; además, es más saludable que los productos reflejen en el precio su costo", protestan los banqueros.

"Nosotros seguimos tratando de que sea por CUIT. Seguimos conversando con las procesadoras de pago para implementarlo", responden desde el gabinete económico.

Tira y afloje

Desde el equipo económico contraatacan con sorna: "No creo que la inversión que deban hacer para que los u$s 300 se aplique por CUIT ponga en peligro sus balances. Por lo pronto, seguimos negociando con ellos y aplicando la norma como salió, aunque hay que perfeccionarla", revelan.

"¿Cuánto ahorrarán con el dólar Qatar?", preguntó este diario a uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía, Sergio Massa.

"Para mi este año no vamos a ahorrar nada, pero al menos se sacan pesos de la calle. Viene bien aspirar pesos, pero no creo que podamos ahorrar nada de dólares de las reservas. Lo mismo con el 'dólar Coldplay', pero por lo menos vamos a recaudar más", agregó.