La Copa Mundial de Fútbol siempre despierta intensas pasiones y expectativas a nivel global. Este evento no solo convoca a las mejores selecciones del mundo, sino que también genera un gran impacto en la cultura y el deporte en cada país. En el último torneo, la victoria de Argentina sobre Francia en la final, culminando en un emocionante desenlace en penales, destaca por su significado profundo. Este triunfo, que consagra a la selección argentina por tercera vez, resalta el estatus del país como potencia futbolística mundial, interrumpiendo una racha de campeones europeos. Considerada una de las favoritas, Argentina mostró su talento a lo largo del torneo. La actuación de Lionel Messi fue fundamental y su liderazgo elevó el rendimiento del equipo. La final del Mundial Qatar 2022, disputada el 18 de diciembre en el Estadio Icónico de Lusail, resultó en un desenlace memorable. Argentina, liderada por Lionel Messi, mostró un inicio contundente con un gol de penal de Messi y otro de Ángel Di María, colocando el marcador 2-0. Sin embargo, la segunda mitad trajo consigo un cambio drástico. Kylian Mbappé, figura destacada de Francia, anotó dos goles en rápida sucesión, igualando el partido 2-2 y llevando el encuentro a prórroga. En este periodo, Messi y Mbappé continuaron deslumbrando, pero Argentina prevaleció al hacerse con el título tras ganar 4-2 en los penales. El Mundial 2022 dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. Kylian Mbappé se coronó como máximo goleador con 8 tantos, mientras que Emiliano Martínez recibió el Guante de Oro por sus actuaciones clave. Su talento y determinación los convirtieron en héroes de un torneo lleno de emoción. Por su parte, Lionel Messi fue fundamental para Argentina, anotando 7 goles y obteniendo el Balón de Oro por su destacada labor. Además, Gonçalo Ramos brilló en el partido contra Suiza con un espectacular triplete, consolidándose como un jugador joven a seguir en el futuro. La Copa 2022, considerada el “Mundial más polémico” en la historia, se desarrolló del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Este evento generó controversias por derechos humanos y condiciones laborales, lo que suscitó discusiones dentro de la comunidad internacional. Argentina, liderada por Lionel Messi, logró consagrarse campeona por tercera vez tras 36 años desde su último título en 1986. Además, con 172 goles anotados, esta edición estableció un nuevo récord, superando los 171 goles del Mundial de Francia 1998. El Mundial de Fútbol de 2022, realizado en Catar, generó un intenso debate sobre derechos humanos y condiciones laborales. Este torneo, que se celebró entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, implicó una inversión de 220 mil millones de dólares, transformándose en el más caro de la historia. No obstante, la competencia se destacó en el ámbito deportivo, culminando en una final considerada la mejor de la historia. Argentina se consagró campeona y Lionel Messi reafirmó su estatus como uno de los más grandes del fútbol mundial.