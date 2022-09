Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 21 de septiembre en los bancos de la City

El dólar oficial hoy miércoles 21 de septiembre cotiza a $ 142,50 para la compra y $ 150,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El mayorista está a $ 144,64 y el dólar turista marca los $ 263,38.

El Banco Central sigue con su racha positiva de compras de divisas. El ingreso de dólares al mercado oficial de cambios por más de u$s 335 millones por parte del sector sojero permitió que la entidad comprara este martes alrededor de u$s 180 millones para sus reservas.



Mientras tanto, el dólar blue hoy miércoles 21 de septiembre cotiza a $ 283 para la compra y $ 287 para la venta.

Los analistas del mercado cambiario señalaron que la suba se debió a la decisión del BCRA de ajustar el cepo a productores de soja, que ya no pueden acceder al dólar MEP y CCL y que la medida no tiene razón de ser porque son divisas que no involucran reservas del Banco Central.



A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY miércoles 21 DE SEPTIEMBRE

Este miércoles 21 de septiembre el dólar hoy minorista cotiza $ 150,50 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

El dólar oficial este miércoles 21 de septiembre cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 141,750 151,750 Banco Nación 142,550 150,450 ICBC 143,750 151,000 BBVA 143,760 152,440 Banco Supervielle 143,500 151,500 Banco Patagonia 144,500 151,500 Banco Santander 143,000 151,000 Brubank 141,000 153,000 Banco Patagonia 142,600 151,600 Credicoop 144,260 150,450 Banco Itaú 143,000 151,500 Banco Macro 140,750 150,750 Banco Piano 145,900 149,788 Cambios Online 145,000 147,000

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY miércoles 21 DE SEPTIEMBRE

El dólar blue hoy miércoles 21 de septiembre cotiza a $ 283 para la compra y $ 287 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 142,50 $ 150,50 Dólar Blue $ 283 $ 287 Dólar Turista $ 263,38 Dólar CCL $ 300,41 $ 301,86 Dólar MEP $ 294,39 $ 295,01

DÓLAR: CUÁLES SON LOS BILLETES CARA CHICA, POR QUÉ VALEN MENOS EN ARGENTINA Y DÓNDE CAMBIARLOS

El dólar tiene actualmente tres ediciones de u$s 100 distintas en circulación, según la Fed. Los denominados "de cara chica" suelen comprarse más barato en las cuevas y financieras .

Tanto en los arbolitos de la calle Florida, como en las financieras que venden el paralelo en todo el país, es posible que no acepten la divisa de cara chica, a pesar de que la Reserva Federal (Fed) nunca haya emitido ningún comunicado que exprese que dicho billete vale menos que su valor nominal o bien que no deba ser aceptado como moneda de curso legal.



Los billetes de cara chica fueron impresos hasta 1996 , cuando la entidad estadounidense hizo cambios en el diseño de la divisa, por cuestiones de seguridad y para evitar falsificaciones.

Tanto en los arbolitos de la calle Florida, como en las financieras que venden el paralelo en todo el país, es posible que no acepten el dólar de cara chica.

En cambio, en el billete de cara grande producido desde 1996 hasta el 2006 , el rostro toma aún más el total del diseño y la cara ya no se encuentra centrada, sino levemente corrida hacia la izquierda.

