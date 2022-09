Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 16 de septiembre tras la suba del dólar CCL

El dólar blue hoy viernes 16 de septiembre cotiza a $ 272 para la compra y $ 276 para la venta.

Más allá de la disminución del dólar paralelo, la nota destacada del jueves la dieron los dólares financieros como el dólar CCL y el MEP, que marcaron las mayores subas del mes al aumentar más de 4,5%. Así, volvieron a situarse en una brecha en torno al 100% .

Por su parte, el dólar blue marca una brecha de 93% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y 85% en relación al promedio del minorista.

El campo liquidó este jueves u$s 452 millones, lo que permitió que el BCRA compre u$s 300 millones para sus reservas y acumule más de u$s 2000 en lo que va de septiembre.

En tanto, el dólar oficial hoy viernes 16 de septiembre está $ 141 para la compra y $ 149 para la venta en el Banco Nación. Y el dólar turista opera en $ 260,75.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY viernes 16 de septiembre

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 141 $ 149 Dólar Blue $ 272 $ 276 Dólar Turista $ 260,75 Dólar CCL $ 295,80 $ 296,58 Dólar MEP $ 284,96 $ 286,67

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR MEP O DÓLAR BOLSA HOY viernes 16 de septiembre

El dólar MEP hoy viernes 16 de septiembre cotiza $ 284,96 para la compra y $ 286,67 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR CONTADO CON LIQUI (CCL) ESTE viernes 16 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) hoy viernes 16 de septiembre cotiza en $ 295,80 para la compra y $ 296,58 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY viernes 16 de septiembre

En cuanto al dólar oficial hoy viernes 16 de septiembre, el minorista cotiza $ 149 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 140,500 150,500 Banco Nación 141,050 148,950 ICBC 142,750 150,000 BBVA 142,310 150,990 Banco Supervielle 142,500 150,500 Banco Patagonia 143,000 150,000 Banco Santander 142,000 150,000 Brubank 139,000 151,500 Banco Patagonia 141,100 150,100 Credicoop 142,760 148,950 Banco Itaú 141,700 150,300 Banco Macro 140,000 150,000 Banco Piano 144,500 148,435 Cambios Online 143,400 145,400

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o dólar bolsa es un tipo de cambio que se opera en el mercado de capitales. Este instrumento parte de comprar un activo financiero (un bono) en pesos y, posteriormente, venderlo en la divisa estadounidense . La división entre el precio en pesos y la cotización en dólares dará como resultado el tipo de cambio implícito al que se accede.

Para entender cómo funciona el dólar MEP, también hay que poner la lupa sobre los bonos, es decir, instrumentos financieros del segmento de la renta fija emitidos por entidad pública o privada, cuyo objetivo es conseguir financiación. Un bono posee un esquema de pago preestablecido y es uno de los títulos más predominantes en las carteras de los inversionistas.

