Al cierre de los mercados de este martes, 24 de febrero de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.410. Esta cifra demuestra una variabilidad de -0,7% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un mayor interés y demanda por la moneda, lo que podría reflejar una inestabilidad en el mercado o expectativas de devaluación del peso. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 12.88%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.65%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.405. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las condiciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: