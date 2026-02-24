Una misión del Palacio de Hacienda viajó a Washington para ajustar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El viceministro José Luis Daza y el asesor del Ministerio y director en el Banco Central, Federico Furiase, encabezaron la comitiva de los emisarios de Luis Caputo a la ciudad estadounidense. El viaje se da dos semanas después de que el FMI abandonara Buenos Aires sin dejar grandes definiciones sobre la segunda revisión técnica que debían realizar en el marco del programa de Facilidades Extendidas firmado en abril por u$s 20.000 millones. El Gobierno no cumplió con la meta de acumulación de reservas que debía registrar hacia diciembre, y de hecho quedó a más de u$s 10.000 millones de diferencia del objetivo planteado. Sin embargo, el FMI elogió la estrategia de acumulación de reservas que lleva adelante el Central desde este año. La meta de reservas es quizás la más relevante para el organismo ya que confía en que es lo que permitirá consolidar un crecimiento sostenible y hacer frente a los shocks, según planteó la vocera del FMI, Julie Kozack, en su última conferencia. Es por eso que la presencia de Furiase en la comitiva cobra relevancia. La aprobación de la segunda revisión derivará en el desembolso de u$s 1000 millones. La misma había sido fijada en un primer momento para agosto del año pasado, pero luego de la volatilidad cambiaria que se generó en el medio de la primera revisión, en junio del año pasado, el Gobierno pidió posponer los compromisos hacia 2026, para evitar sumar presión cambiaria en un año ya de por sí volátil por las elecciones. Cabe recordar que en la primera revisión el Gobierno también pidió un perdón por incumplir la meta de acumulación de reservas. El ‘waiver’ (o perdón) debió hacerse para que efectivamente el organismo desembolse los u$s 2000 millones correspondientes a la revisión. Durante la visita de la misión del organismo en Argentina estuvo también el representante de Argentina en el Fondo, Leonardo Madcur, una señal de transición respecto de la gestión massista, considerado el técnico más relevante que tienen en las gestiones ante el organismo. Resta aún que se conozca el acuerdo a nivel staff en el que el organismo da cuenta de que se alcanzó un consenso con la revisión de las metas. El equipo técnico del Fondo eleva luego un informe al directorio, quien decidirá si el país aprobó o no la revisión. En el calendario de las reuniones de directorio no aparece una convocatoria para discutir el caso argentino al cierre de esta nota, aunque si figura una para esta 25 para tratar el caso de Arabia Saudita. Mientras tanto, en Argentina el ministro se encargó ayer de difundir la estrategia oficial para cumplir con los vencimientos de julio por u$s 4900 millones que hasta ahora no tenían indicios sobre su cobertura mientras que se descartaba un nuevo REPO a bancos. Noticia en desarrollo