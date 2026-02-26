Al cierre de los mercados de este jueves, 26 de febrero de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.405. Esta cifra señala una diferencia de 1,78% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Esta alza sugiere un mayor interés o demanda por la moneda en el mercado informal, lo que podría estar relacionado con factores económicos actuales. La estabilidad de la tendencia en los días previos también sugiere que este aumento no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón más amplio. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 12.88%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.61%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.405. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las prohibiciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: