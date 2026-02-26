El Congreso tratará este jueves dos proyectos claves para Javier Milei, la alianza Mercosur-Unión Europea y la modificación de la Ley de Glaciares que tanto ansían los gobernadores mineros. Si bien todavía no se definen los votos, el gobierno hace los ajustes a último minuto para sumar voluntades. Qué se puede esperar. Este jueves, el Senado tratará primero el pliego de Fernando Iglesias como embajador de Bélgica y la Unión Europea. Luego, el oficialismo tratará la aprobación del Acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, dónde buscará ser el primer país en América Latina en darle curso a la unión aduanera. Finalmente, en último lugar se tratará la modificación a la posibilidad de extraer recursos mineros de los glaciares. Esto no es algo improvisado, es un proyecto que el gobierno diseñó junto con los gobernadores de Catamarca, Salta, San Juan y Chubut. Desde el lado de los gobernadores esperan que esté una “base de acuerdo”, bien masticada. “Sirve para que los gobernadores después busquen inversiones, esta semana pasa el Senado”, aseguró en diálogo con El Cronista una voz cercana al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. “San Juan no puede frenar su desarrollo. Esta ley nos da previsibilidad, reglas claras y respeto por la autonomía provincial sobre nuestros recursos”, afirmó Orrego en declaraciones públicas. En ese marco, Orrego también hizo referencia a la votación en el Congreso y a la responsabilidad de los representantes sanjuaninos. “La votación en el Congreso representa una decisión trascendental para San Juan. Cada legislador deberá decidir si está del lado del trabajo y la inversión o del lado de la incertidumbre”, sostuvo. En medio de versiones cruzadas respecto de cuál será la posición del peronismo con sus diputados y senadores nacionales, el gobernador fue categórico: “los diputados nacionales del bloque Producción y Trabajo que representan a nuestro gobierno van a votar a favor de la ley. Nosotros vamos a defender a San Juan sin especulaciones y sin ambigüedades.” El peronisno no tenía hasta ahora cerrada su posición. Voces del espacio dejaron en claro su postura opuesta a la reforma, pero dejaron entrever que la negativa no es firme para todos en el espacio. Según informaron fuentes calificadas del oficialismo a El Cronista, el problema estaría en el texto final de la ley, pero la realidad es que estaría costando cerrar el número para conseguir la aprobación. La indecisión podría jugarle en contra a Milei, quién proyecta debutar su alianza con los nuevos bloques de gobernadores con dos goles de media cancha. Según voces cercanas a los mandatarios provinciales mineros, no habría problemas en aprobar el texto que tanto buscan. La principal modificación a la ley de glaciares, de aprobarse, serían recortar el concepto de periglaciar y de esta manera dar pie a la operación minera. La ley actual protege no solo los glaciares sino también el ambiente periglacial (zonas congeladas cercanas que regulan el agua), el nuevo texto busca redefinir el concepto y limitar que zonas quedan protegidas. Asimismo, busca pasar de una protección automática del ecosistema, a evaluaciones por función hídrica. Se buscaría revisar caso por caso y además esto quedaría a cargo de la provincia. Esto último serían la modificación más patente con respecto a la antigua ley, los gobernadores quieren tener más libertad y poder, alegado la atribución federal de los recursos naturales. En sí, la actual ley prohíbe las actividades de explotación minera, hidrocarburífera, y obras puntuales. Los gobernadores quieren echar por tierra este punto para la atracción de inversiones extractivas a sus provincias. Cómo defensa del proyecto, Flavia Royón, delegada del gobernador Sáenz, aseguró que la aclaración de la ley busca “proteger el agua” y definir “en qué lugares no se peude hacer actividad”. Lo cierto es que hoy, toda actividad en glaciares y zona periglaciar está restringida por ley. “La aclaración lo que dice es: está todo prohibido en lo que está hoy contenido en el inventario, hasta tanto no se compruebe con estudios técnico-científicos, que no tiene ninguna función que afecte ni al agua de consumo humano, ni a la agricultura, ni a la biodiversidad”, aseguró la senadora en declaraciones públicas. El proyecto deberá 37 votos para ser aprobado. Entre quienes podrían dar el aval, pero están en duda en cuanto a su voto están, Alejandra Vigo y Mauricio “Camau” Espínola. Fuentes cercanas a los legisladores indicaron en diálogo con El Cronista que a últimas horas de la tarde no estaba aún definido el voto. Ambos legisladores responden a Martín Llaryora, gobernador de la provincia de Córdoba. “Hay muchas dudas, en el proyecto, no hay certezas”, indicaron en diálogo con este medio. Quienes sí podrían votar a favor serían los misioneros, Edith Therenzi de Chubut, quién fue una de las impulsoras del proyecto, y Flavia Royón de Salta. También tendrían el voto de los catamarqueños que responden a Raúl Jalil, quién rompió con el peronismo al irse tras la reforma laboral. Serán Carolina Moisés, Sandra Mariela Mendoza y Guillermo Andrada. Moisés es hoy la flamante vicepresidenta de la Cámara, tras romper con la Cámpora e irse del bloque bajo el sello Convicción Federal. Mañana será el estreno de este nuevo bloque y del interbloque “Impulso País”, con miembros del PRO, Provincias Unidas y la UCR. tras la ruptura del peronismo la Cámara Alta eligió nuevas autoridades y los gobernadores que juegan con Milei le dieron los votos para dejar fuera del control a Unión por la Patria. La propuesta que logró aprobar el oficialismo fue que la presidencia provisional fuera para el Senador Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), la vicepresidente María Carolina Moisés (Convicción Federal), la vicepresidente segunda Carolina Losada (UCR) y la suplente Alejandra Vigo (Unidad Federal). Ante la moción de Patricia Bullrich hubo una visible molestia en sus colegas que se extendió en el recinto. Esto deja así, virtualmente, al bloque del peronismo fuera. Fuentes del oficialismo aseguraron que buscarán una mayoría de 47 que posibilite la gobernabilidad de la Cámara. Aun así, advirtieron que la mayoría no es automática ni lineal, pero con 47 legisladores estarían a un solo senador de los dos tercios. Aun así, quienes responden a los gobernadores no le darán el sí en todas las propuestas al gobierno, y de esto es consciente el oficialismo. “Se rompen solos (sobre el peronismo), estamos haciendo política”, indicó otra voz libertaria en diálogo con este medio sobre el nuevo papel del oficialismo en la Cámara Alta. Tras someterse a mano alzada la moción de Patricia Bullrich se aprobó por mano alzada y se ratificó por medios electrónicos. Con 45 votos a favor.