A poco más de un año de las elecciones 2027, el economista Carlos Melconian analizó el contexto cambiario de la Argentina y aseguró que el país atraviesa un “récord histórico de dolarización de la gente”, el cual calificó como “peor que con Macri”. Además, sostuvo que el Gobierno busca cumplir con varios desafíos contrapuestos, lo que lo enfrenta a un escenario complejo.

“Metieron un conjunto de objetivos simultáneos: seguir bajando la inflación, mejorar el nivel de actividad, mantener el tipo de cambio tranquilo y bajo y subir las reservas. La realidad es que los cuatro simultáneamente no van a salir ”, afirmó.

En diálogo con Ahora Play, el expresidente del Banco Nación se refirió a la afirmación que el presidente Javier Milei compartió en diversas oportunidades: que “va a morir con las botas puestas” para mantener su modelo económico.

“Yo no entiendo bien eso. ¿Es para defender este nivel de actividad, este poder adquisitivo y la informalidad laboral? Es medio confuso, ¿muero con las botas puestas para defender qué? El grueso de la población cree que es para defender el petróleo, la energía, el litio y el RIGI", desarrolló.

Dólar: de cuánto es el atraso cambiario, según Melconian

En su análisis cambiario, Melconian consideró que existe un atraso del dólar respecto al peso y remarcó que desde 2023 existe una brecha significativa entre la inflación acumulada y el ritmo de devaluación.

El economista recordó que el valor inicial del dólar al asumir la actual administración era de $ 800 e indicó que, a valores actuales, este tipo de cambio daría aproximadamente $ 2200. “Tenés un atraso del 40% desde los $ 800 con los que inició a Milei a hoy” , señaló.

En paralelo, rechazó enfáticamente la versión de que el país cuenta con una moneda fortalecida. “Si Argentina tuviera un peso fuerte, la gente no compraría u$s 3000 por mes”, argumentó.

Frente a este panorama, el especialista sugirió que el Gobierno debería implementar una “política cambiaria puente” para afrontar la transición económica con menor rigidez. En ese sentido, aclaró que flexibilizar el esquema cambiario no exige una devaluación brusca .

La apuesta de Melconian sobre la economía: qué necesita para crecer

Sobre la marcha de la economía, Melconian reconoció que el Ejecutivo “quebró el síndrome del tercer año” al evitar los saltos devaluatorios abruptos de administraciones anteriores. Sin embargo, pidió no transformar esa situación en un relato triunfalista.

Por eso, subrayó la importancia estratégica de la infraestructura y la logística como pilares fundamentales para el crecimiento económico. “Es imposible que un Gobierno no tenga un plan de infraestructura. Está recontra comprobado que si vos no mejorás eso, no crecés a tasas relevantes”, subrayó.

Mencionó específicamente la necesidad de abordar los problemas logísticos que afectan a sectores clave como el comercio, el campo y la exportación.

Además, cuestionó las demoras históricas que arrastra la Argentina en materia de obra pública y lo contrastó con la realidad de otros países, como Uruguay, donde es común encontrarse constantemente con proyectos de infraestructura en ejecución. “Allá te chocas con la obra pública”, sentenció.