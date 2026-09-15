Milei reunió a legisladores en la Casa Rosada para defender el rumbo económico y Karina pidió cuidar a los aliados

La Mesa Política del Gobierno se reúne este martes en Casa Rosada horas antes de que el Poder Ejecutivo envíe el Presupuesto 2027 al Congreso. El encuentro, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, comienza a partir de las las 13 y reúne al núcleo que coordina la estrategia parlamentaria del oficialismo.

La agenda concentra también otros ejes: el oficialismo busca esta semana sancionar en el Senado la reforma de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II, mientras que termina de pulir los detalles del proyecto de Soberanía por Malvinas que entrará por Diputados.

Pero la expectativa está puesta en la presentación de la llamada “Ley de Leyes”. El Cronista anticipó que el proyecto de Presupuesto ingresará, también por Diputados, este martes durante la tarde, cuando culmine la reunión de Mesa Política . El vocero presidencial, Adrián Ravier, lo confirmó en conferencia de prensa esta mañana.

A diferencia del año pasado, cuando el presidente Javier Milei lo presentó por cadena nacional, y del año anterior, cuando lo hizo presencialmente en el Congreso, en esta oportunidad la Casa Rosada le bajó el perfil al anuncio y finalmente no habrá una presentación oficial más allá del envío del texto.

“Hoy estaremos enviando al Congreso el Presupuesto 2027. Será la primera vez en nuestra historia con 4 años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera, no estando el país en default”, anticipó temprano el ministro de Economía, Luis Caputo, quien no se prevé que asista a ninguna reunión legislativa durante el debate.

En su lugar, es probable que asista a la comisión que conduce Alberto Benegas Lynch el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el Secretario de Política Económica, José Luis Daza.

La convocatoria llega después de que la Casa Rosada empezara a mostrar avances del proyecto de Presupuesto a sus socios políticos. En la última reunión que mantuvieron en Casa Rosada, el oficialismo le exhibió un primer borrador al PRO , a través de sus enviados, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Ambos vieron la propuesta y adelantaron que, en principio, la acompañarían.

Santilli se había comprometido a enviarles la versión final por WhatsApp en los días siguientes, pero hasta último momento no trascendió ni una coma. El proyecto mantiene una política de fuerte control del gasto público en la mayoría de las áreas de la administración nacional. Las principales excepciones, según anticipos oficiales, serán las carteras de Defensa y la Secretaría de Inteligencia del Estado, cuyos recursos aumentarían en el marco de las iniciativas vinculadas con Malvinas y la soberanía nacional .

El debate sobre la distribución de recursos y su impacto en las provincias es, para el Gobierno, uno de los puntos más sensibles de la negociación. Durante el encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza este lunes, Karina Milei le pidió a sus alfiles del Congreso que cuiden la relación con los aliados, mientras que el jefe de Estado reivindicó su política económica inflexible, en una combinación que terminará de definirse en el marco del debate presupuestario para el año electoral.

Mientras se define el Presupuesto, el Congreso retoma en paralelo otros dos debates que también forman parte de la agenda de esta semana. Por un lado, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside el senador Agustín Coto, reanuda hoy a las 15.30 el tratamiento de la reforma electoral, después de cuatro meses sin actividad.

Al temario original -centrado en la eliminación o suspensión de las PASO- se sumaron dos proyectos que impulsan bloques aliados: la iniciativa de PAS optativas, presentada por el senador radical Eduardo Vischi y la senadora chubutense Edith Terenzi, y el proyecto de Ficha Limpia, que impide postularse a cargos electivos a quienes tengan condena confirmada por determinados delitos dolosos, impulsado por el PRO. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, fue quien decidió reabrir el debate tras el reclamo de los aliados.

Por otro lado, en Diputados se retoma hoy a las 14 el debate por los proyectos de morosidad y endeudamiento familiar, después de que la oposición y el oficialismo acordaran la semana pasada el emplazamiento de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor. La votación de ese emplazamiento, realizada el 9 de septiembre, obtuvo 249 votos a favor y uno solo en contra.

El encuentro de hoy será de carácter informativo, con otra reunión pautada para el 22 de septiembre y la firma del dictamen prevista para el 29. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, reclamaron durante el debate por el emplazamiento que se incorporen al análisis los cerca de 50 proyectos presentados por distintos bloques sobre la situación de los deudores morosos.