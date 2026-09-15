Durante este martes, 15 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 15 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3576 - Las Llamas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 15 de septiembre

1° 3576 11° 4869 2° 5071 12° 3641 3° 3713 13° 1096 4° 1851 14° 3385 5° 8255 15° 0771 6° 6306 16° 5598 7° 3269 17° 3706 8° 4939 18° 3878 9° 0370 19° 6462 10° 8065 20° 0518

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas de fuego suele simbolizar transformación, purificación y una pasión que impulsa cambios.

También puede alertar sobre emociones desbordadas o riesgos; conviene actuar con calma y claridad.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.