En esta noticia

Durante este martes, 15 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 15 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3576 - Las Llamas

Te puede interesar

Ni bici, ni caminata, ni gimnasio: el ejercicio más efectivo para cuidar el corazón y mejorar la circulación

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 15 de septiembre

 1°3576 11°4869
 5071  12°3641
 3°3713 13°1096 
 1851  14°3385 
 8255  15°0771 
 6°6306  16°5598
 3269  17°3706 
 4939  18°3878 
 0370  19°6462 
 10°8065 20°0518 

Te puede interesar

Chau canas | El tinte natural y sin químicos que restaura la melanina del cabello: aporta brillo y suavidad al pelo

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas de fuego suele simbolizar transformación, purificación y una pasión que impulsa cambios.

También puede alertar sobre emociones desbordadas o riesgos; conviene actuar con calma y claridad.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Echar vinagre en la puerta de entrada de la casa: por qué los expertos lo sugieren y para qué es útil hacerlo