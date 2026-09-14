El exviceministro de Economía, Gabriel Rubinstein , compartió su mirada sobre la percepción que los mercados financieros mantienen sobre Axel Kicillof de cara a las próximas elecciones y advirtió que un eventual triunfo del gobernador bonaerense generaría una fuerte reacción negativa entre los inversores.

Al respecto, el exfuncionario recordó que, durante el periodo en que Kicillof fue jefe de Hacienda, no se observaron cambios positivos en la tendencia macroeconómica. Puntualmente, criticó la continuidad en las políticas de subsidios energéticos: “Eso generó un aumento del déficit fiscal de tres puntos del PBI”.

Asimismo, señaló que en aquel entonces Kicillof minimizaba la relevancia de mantener cuentas fiscales ordenadas. “Incluso ponía como ejemplo a Estados Unidos, diciendo que tenían un déficit mucho mayor, análisis que no aplicaban a la Argentina”, sostuvo.

Cómo reaccionarían los mercados ante una victoria de Axel Kicillof, según Rubinstein

“Yo no tomaría como una buena experiencia la de Kicillof”, planteó el economista en diálogo por +Perfil. Sostuvo que el discurso del mandatario provincial genera incertidumbre debido a sus declaraciones sobre la falta de sustentabilidad de la deuda.

“No lo he escuchado hablar de lo que piensa hacer en materia macroeconómica. Sé que habló de que la deuda no era sustentable, no sé si se refería a la deuda privada o a la deuda con el FMI, pero en todo caso siembra dudas”, remarcó.

Por eso, Rubinstein consideró que si Kicillof tuviera posibilidades de ganar, los inversores reaccionarían negativamente. “Van a tener miedo de que (Kicillof) vaya hacia el déficit y de que haya problemas con la deuda; va a subir el dólar y va a subir el riesgo país. Por ahí mañana cambia, pero él no presenta una alternativa diferente”, opinó.

¿Qué escenario de devaluación estima Rubinstein si gana Axel Kicillof?

En ese marco, Rubinstein puso el foco de atención en la conducta de los ahorristas. Observó que, ante la percepción de un dólar barato y la escasez de reservas en el Banco Central, los argentinos adoptan una conducta defensiva.

“Como buena parte de la población —incluyendo los que apoyan a Milei— perciben que el dólar está bajo, no cuesta mucho comprar dólares ´por las dudas´“, analizó.

“No hay mucho para perder ante la posibilidad de que gane alguien que no sea Milei. Pensás ´Si gana Kicillof por ahí devalúa un 100%´. En ese caso pierdo plata si me quedo en pesos, entonces me conviene pasar a dólares“, graficó sobre el comportamiento del ahorrista.

Composición CANVA | Audiencias

La decisión de refugiarse en moneda extranjera, advirtió, terminaría desencadenando “una corrida cambiaria”. En este esquema, sostuvo que la inestabilidad en los mercados persistirá a menos que Milei logre consolidarse como el favorito en las próximas elecciones.

“Cualquier opositor despertaría en los mercados cierta inquietud. En condiciones de dólar bajo y sin reservas en el Banco Central, eso induce a la gente a un cambio de portafolio en la previa electoral si es que Milei no es el claro favorito”, completó.