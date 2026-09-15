Los inversores extranjeros están comprando ahora más acciones estadounidenses que bonos del gobierno, en un movimiento poco frecuente que se da en medio de temores de que la inflación y la deuda de rápido crecimiento de Estados Unidos estén erosionando el estatus “libre de riesgo” de los bonos del Tesoro.

Los flujos internacionales hacia las acciones de EE.UU. alcanzaron en promedio el 2,8% del PBI de EE.UU. en el año hasta junio, superando a los bonos del Tesoro —en el 2% del PBI— por primera vez en lo que va del siglo, fuera de episodios breves durante la pandemia de Covid-19 y las secuelas de la crisis financiera global, según un análisis de datos del Tesoro de EE.UU. realizado por Deutsche Bank.

El cambio refleja el atractivo cada vez mayor del mercado bursátil estadounidense, con el S&P 500 en camino a registrar un cuarto año consecutivo de ganancias de dos dígitos. Impulsando el rally ha estado la enorme inversión en IA, que está llevando a los márgenes de ganancia a nuevos máximos, según datos de FactSet que se remontan a 2009.

Al mismo tiempo, el papel tradicional de los bonos del Tesoro como el activo libre de riesgo a nivel global está bajo una presión creciente, a medida que los inversores se vuelven más cautelosos a la hora de prestarle dinero a gobiernos muy endeudados y cuestionan la independencia de la Reserva Federal, en un movimiento que podría transformar la forma en que cotiza el dólar estadounidense. El martes, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 2007.

Se trata de un “enorme cambio en los mercados de activos de EE.UU.”, dijo George Saravelos, jefe global de investigación de FX en Deutsche Bank, al reflejar el hecho de que “el balance privado estadounidense está en auge... pero el balance del sector público sigue empeorando”.

Saravelos agregó que el valor del dólar podría estar ahora más estrechamente ligado a los flujos hacia las acciones estadounidenses que a los flujos hacia los bonos del Tesoro, lo que sugiere que el billete verde podría fortalecerse a medida que crece el apetito por el riesgo. Esto marcaría una ruptura importante respecto de su patrón previo de cotización, cuando tendía a repuntar durante los llamados períodos de aversión al riesgo (“risk-off”) , a medida que los inversores extranjeros abandonaban las operaciones más riesgosas y se volcaban hacia la deuda estadounidense como refugio.

Los activos de EE.UU. “ya no eran el activo ‘seguro’ sino el activo riesgoso de elección”, escribió Saravelos.

Los activos estadounidenses quedaron bajo presión a principios del año pasado después de que los amplios aranceles del “día de la liberación” del presidente Donald Trump en abril generaran temores de que la era de dominio estadounidense en los mercados financieros pudiera estar debilitándose, golpeando a las acciones, los bonos y el dólar.

Este breve sentimiento de “vender EE.UU.” rápidamente dio paso al temor de los inversores a quedarse afuera de nuevas ganancias en las acciones de IA, impulsando a Wall Street a nuevos máximos. Pero el mercado de bonos del Tesoro de EE.UU. se mantuvo bajo presión, ya que quedó arrastrado por preocupaciones más amplias en torno a los niveles de deuda y la inflación en varias economías desarrolladas .

“Los bonos del gobierno ya no son tan libres de riesgo como solían serlo”, dijo James Turner, jefe de renta fija global para Emea en BlackRock. “Con los déficits [del gobierno] en los niveles en que están, si eso fuera una entidad corporativa... no dirías que se trata de una situación libre de riesgo”.

Al mismo tiempo, la deuda del gobierno de EE.UU. alcanzó u$s 40 billones el mes pasado, mientras el gobierno sigue teniendo déficit, lo que suma temores de que la trayectoria fiscal de EE.UU. sea insostenible. La semana pasada, Trump prometió entregar un “dividendo” de u$s 5.000 a cada ciudadano adulto de EE.UU. si los republicanos retenían el control del Congreso en las elecciones de medio término , una medida que podría costar más de u$s 1 billón.

“Los bonos del gobierno ya no son tan libres de riesgo como solían serlo”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años trepó de 4,83% a 5,32% en lo que va del año. Los rendimientos suben cuando caen los precios de los bonos.

“Nunca escuché tanta preocupación y debate en torno a qué significa realmente ‘libre de riesgo’”, dijo Matt Rowe, portfolio manager senior en Man Group.

Los inversores con esta creciente ansiedad en torno a los bonos del Tesoro se encontraron “rápidamente” con problemas similares, como el aumento de la emisión en otros mercados de bonos, agregó. “En un giro curioso, las acciones parecen estar compitiendo por esos fondos [en cambio]”.

A principios de este mes, el gerente del fondo petrolero de Noruega, de u$s 2,3 billones, propuso recortar sus tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU. en unos u$s 80.000 millones y comprar en cambio deuda como títulos respaldados por hipotecas garantizados por agencias gubernamentales.

Marija Veitmane, jefa de investigación de renta variable en State Street, dijo que el banco está viendo el mismo patrón surgiendo entre sus clientes institucionales, con mayores asignaciones hacia acciones, aparentemente a expensas de los bonos del gobierno.

“Si estás preocupado por la prudencia fiscal del gobierno de EE.UU., entonces al comparar los fundamentos de las acciones con los de los gobiernos... las empresas lucen muy, muy sólidas”, dijo Veitmane. “El crecimiento de las ganancias es fuerte”.

La suba de los rendimientos se da a pesar del plan del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, de recomprar deuda pública de largo plazo , con el anuncio la semana pasada de una compra de u$s 6.000 millones que decepcionó a los inversores.

En contraste, el índice blue-chip S&P 500 sube alrededor de 12% en lo que va del año, ya que las ganancias corporativas en auge permitieron a los operadores restarle importancia a las advertencias sobre las consecuencias del cierre casi total del estrecho de Ormuz y la suba de los precios de la energía.

El índice registró un crecimiento de ganancias interanual de 52% en el segundo trimestre de 2026, según FactSet, o 34% excluyendo a Amazon y Alphabet, que reportaron impulsos significativos y puntuales provenientes de sus participaciones en otras empresas de IA.

Sin embargo, algunos inversores y analistas siguen cautelosos respecto de que el mercado bursátil, que hizo poco progreso este verano boreal, pueda empezar a sufrir si los rendimientos siguen subiendo, elevando los costos de endeudamiento corporativo y aumentando el atractivo de las inversiones de renta fija.

La liquidación en los bonos fue “lo más importante en la cabeza del mercado de acciones”, dijo Michiel Plakman, jefe global de renta variable en la firma de fondos Robeco.

“Si hay problemas en el mercado de bonos... generalmente eso es lo que le trae problemas a las acciones”.