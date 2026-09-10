El análisis de Melconian sobre el acuerdo del país con Estados Unidos.

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, analizó las políticas cambiarias implementadas por el gobierno de Javier Milei y volvió a referirse al precio del dólar. Planteó que la Argentina atraviesa un “proceso de dolarización fortísimo” y que hay muchos sectores perjudicados.

En esa línea, apuntó a la salida de capitales y le puso precio a la divisa de “equilibrio”, que garantizaría que no se fuera “todo al tomate en tres minutos”.

A cuánto debería estar el dólar, según Melconian

Consultado sobre la dinámica cambiaria y los precios de la economía, Melconian analizó el recorrido del tipo de cambio desde el inicio de la actual gestión y evaluó en qué niveles debería ubicarse para no asfixiar al sector productivo .

“El tipo de cambio cuando (Javier) Milei llega, que viene con un objetivo licuador, él lo pone a $ 800. Traído a hoy son $ 2200”, remarcó en diálogo con Cenital. Frente a esa referencia, licuada por la dinámica inflacionaria posterior, el economista contrastó que el valor actual se ubica en la zona de “$ 1500 y pico”.

En esa línea, fue contundente. “Pero todos coincidimos en general en que, si esto estuviera, ceteris paribus (definición en economía que refiere a lo que sucede si un factor se eleva y el resto permanece constante), un poquitito arriba, mejor, porque con independencia de la exportación le daría un tubo de oxígeno a todo aquel que está pasando esta transición, que está entrando en una zona castaño oscuro”, opinó sobre el valor.

“Tiene sentido si el tipo de cambio valiera $ 1650, $1700 llevado en esta recesión, no creo que se vaya al tomate en tres minutos”, planteó Melconian como una posibilidad real.

“Tiramos los dólares de Vaca Muerta”

En tanto, el economista se mostró crítico con las decisiones del Ejecutivo en materia macroeconómica. “Hoy estamos en un conflicto severo, que acá lo venimos discutiendo hace meses. Argentina está con un proceso de dolarización fortísimo”, sostuvo.

En esa línea, destacó que eso se sostiene gracias al funcionamiento de Vaca Muerta: “Una política de estado que salió de pe...”, definió. Según su criterio, el Gobierno tiene el mérito “de no haberla obstruido” en su funcionamiento. “Entonces tiramos los dólares de Vaca Muerta en Miami, Punta del Este y el colchón”, criticó.

“Cuando yo explico con tono crítico que la economía no va a salir y que hay un problema de desconfianza, simultáneamente, ¿proyecto una crisis financiera? No. ¿Por qué? Por Vaca Muerta", expresó Melconian. “Ahora, ¿quedan esos dólares aquí adentro para bimonetariamente reactivar la economía? No, se van", insistió. “Estamos con un problema de desconfianza”, agregó en referencia al Gobierno.