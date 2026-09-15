Pluspetrol oficializó su desembarco en los bloques La Escalonada y Rincón la Ceniza, dos áreas de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, luego de haber cerrado un acuerdo con YPF. Así lo informaron ambas compañías este lunes a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La operación se estructuró como un intercambio de activos. Pluspetrol transfirió a YPF el 50% de las participaciones que tenía en las áreas Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas , por lo que la petrolera estatal pasó a controlar la totalidad de esos tres activos.

Como contrapartida, Pluspetrol recibió de Vaca Muerta Inversiones (VMI), sociedad controlada por YPF, el 20% de participación en los bloques La Escalonada y Rincón La Ceniza, que tienen a Shell Argentina como operador.

De tal modo, y tras la operación, La Escalonada y Rincón La Ceniza quedaron repartidas entre Shell (45%), VMI (25%), Pluspetrol (20%), y Gas y Petróleo del Neuquén (10%).

En agosto de 2025, YPF le compro VMI a Total Austral, la filial local de la francesa TotalEnergies, por u$s 500 millones. La adquisición incluyó el traspaso del 45% de los dos bloques de hidrocarburos en la que el grupo europeo era el socio operador.

Los bloques tienen un peso diferente dentro de la estrategia de desarrollo de Vaca Muerta. La Escalonada, con una superficie de 239 kilómetros cuadrados, es un bloque productor de crudo. En tanto, Rincón de La Ceniza tiene un importante potencial gasífero al estar ubicado en la ventana de gas húmedo de Vaca Muerta.

De hecho, cuando YPF adquirió la participación de TotalEnergies en 2025, señaló el potencial del bloque para desarrollo del proyecto Argentina LNG.

El plan original

El acuerdo entre YPF y Pluspetrol comenzó a tomar forma en enero de este año.

El 22 de enero, ambas compañías anunciaron un intercambio de activos por el cual Pluspetrol iba a transferirle a YPF el 50% que tenía en las tres áreas de la cuenca neuquina. A cambio, la petrolera recibiría el 44,44% de las acciones de VMI.

Horacio Marín, CEO de YPF

Pero las compañías modificaron la estructura del acuerdo en abril.

En lugar de recibir acciones de VMI, Pluspetrol pasó a adquirir directamente el 20% de participación en los contratos de La Escalonada y Rincón La Ceniza. La transferencia de las tres áreas a YPF se mantuvo y, una vez cumplidas las condiciones previstas en el acuerdo, se concretó el cierre de la operación.

Un RIGI para Pluspetrol

En abril, la petrolera solicitó el ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para un proyecto de u$s 12.000 millones en Vaca Muerta.

El plan -en conjunto entre la empresa y Gas y Petróleo (GyP)- es para desarrollar el bloque Bajo del Choique-La invernada, activo que le compró la empresa, a fines de 2024, a la estadounidense ExxonMobil.

El proyecto es para alcanzar un nivel de producción de 100.000 barriles diarios, mediante la construcción de cuatro plantas de procesamiento, ductos de evacuación y perforación de más de 600 pozos a lo largo de 25 años.

La inversión se estructurará en dos etapas. En la primera, se hará foco en el desarrollo de la zona sur del área, mediante la construcción de dos plantas, pozos y la infraestructura necesaria para alcanzar un nivel de producción de 50.000 barriles diarios de petróleo y 6 millones de metros cúbicos (m3) de gas.

En la segunda, se impulsará la zona norte del bloque, que contará con inversiones similares en activos y producción esperada. Ese tramo permitirá alcanzar los 100.000 barriles proyectados y 12 millones de m3 día de gas en el pico de producción.