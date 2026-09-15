Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este martes, 15 de septiembre de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

De acuerdo con los datos difundidos en el portal oficial de Binance, seguidamente se presentan las cotizaciones de los activos digitales más destacados:

Gabriela Torres, abogada: “Si el heredero no tiene acceso directo a las cuentas de criptomonedas del fallecido, se pierde”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El precio del Bitcoin se sitúa en 76,930.03 dólares, con una cotización en pesos argentinos de 122,841,871.9. En las últimas 24 horas, la criptomoneda ha experimentado una ligera disminución del 1.05%, lo que refleja la volatilidad habitual del mercado. A pesar de esta caída, el interés por Bitcoin sigue siendo alto, manteniéndose como la criptomoneda más reconocida y con mayor capitalización del mercado.

En cuanto a Ethereum, su cotización actual es de 2,476.13 dólares, con un precio en pesos argentinos de 3,953,884.38. En el transcurso del día, ha registrado una variación negativa del 1.26%. Esta pequeña fluctuación es un recordatorio de las características inherentes a las criptomonedas, que pueden variar significativamente en cortos períodos. Sin embargo, Ethereum continúa siendo una opción popular entre los inversores, gracias a su plataforma versátil y su potencial en el ámbito de los contratos inteligentes.