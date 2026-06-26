La morosidad en el país atraviesa su peor momento en más de dos décadas. Según el último Informe de Bancos del Banco Central (BCRA), el 12,1% de los préstamos otorgados a personas registraba atrasos en abril de 2026, un salto de más de ocho puntos porcentuales respecto del 3,7% observado un año antes.

El deterioro también se refleja en la cantidad de personas alcanzadas. Un relevamiento de la consultora Analytica reveló que 5,3 millones de argentinos ya acumulan atrasos superiores a los 90 días en el pago de sus créditos, mientras que el endeudamiento total de los hogares asciende a $ 74,2 billones, equivalentes al 6,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

En este contexto, distintos bancos comenzaron a lanzar programas de refinanciación para ayudar a quienes enfrentan dificultades para afrontar préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito y otras obligaciones financieras.

Banco Nación: tres alternativas para refinanciar deudas

El Banco Nación es una de las entidades que más amplió su oferta de financiamiento para clientes con dificultades de pago.

La primera alternativa permite unificar deudas financieras mantenidas tanto con el propio banco como con otras entidades. Está destinada a quienes cobran sus haberes en el Nación, ofrece una tasa fija del 65%, un plazo de hasta 72 meses y montos que pueden alcanzar los $ 100 millones.

La segunda línea está orientada exclusivamente a refinanciar saldos de tarjetas de crédito emitidas por el banco para clientes con hasta 90 días de mora. Permite reestructurar deudas de hasta $ 10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una Tasa Nominal Anual (TNA) del 35%.

A estas alternativas se sumará, a partir del 29 de junio, una nueva herramienta del Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad, que ampliará las alternativas disponibles para refinanciar deudas.

La propuesta contempla préstamos para refinanciar deudas originadas tanto en pesos como en UVA, con plazos de hasta 120 meses. La tasa será del 12% para quienes acrediten sus haberes en la entidad y del 14% para el resto de los usuarios, bajo modalidad UVA con actualización por CER. El programa también incorpora la posibilidad de limitar el crecimiento de las cuotas mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para determinados clientes.

Banco Ciudad

La Legislatura porteña aprobó recientemente el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que será implementado a través del Banco Ciudad. La iniciativa permitirá otorgar préstamos destinados a cancelar o refinanciar deudas por préstamos personales y tarjetas de crédito mantenidas con cualquier entidad bancaria regulada por el Banco Central.

Podrán acceder personas con ingresos familiares inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, que registren entre 60 y 180 días de mora y cuya carga financiera supere el 30% de los ingresos del hogar.

Los créditos tendrán una TNA máxima del 35%, un plazo mínimo de devolución de 24 meses y condiciones que podrían resultar aún más favorables si otras entidades financieras adhieren al programa.

Banco Provincia

El Banco Provincia también dispone de una línea específica para clientes que presentan mora temprana en préstamos de consumo.

El crédito permite financiar hasta el 100% del monto adeudado, incluyendo capital, intereses y gastos asociados. Está destinado a clientes que mantienen deudas tempranas en préstamos de consumo, como préstamos personales, tarjetas de crédito o cuentas corrientes, aunque excluye los créditos hipotecarios.

El plazo máximo es de 72 meses y el Costo Financiero Total (CFT) ronda el 102%.

Banco de Santa Fe

El Banco de Santa Fe implementó el Plan de Protección de los Ingresos, un programa destinado a jubilados, empleados públicos, trabajadores del sector privado, autónomos y monotributistas.

La línea ofrece financiación de hasta 60 meses, contempla hasta dos meses de gracia para comenzar a pagar el capital y establece que la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos netos.

La adhesión se realiza de manera digital a través de la plataforma Mi Santa Fe o del portal oficial de la provincia, donde los interesados deben completar la solicitud y esperar la evaluación correspondiente.

Banco de Formosa

Su programa permite acceder a préstamos personales de entre 24 y 60 meses destinados exclusivamente a cancelar créditos vigentes. La línea tiene una Tasa Nominal Anual del 66%, utiliza el sistema francés de amortización y la cancelación de las deudas se realiza automáticamente una vez otorgado el préstamo.