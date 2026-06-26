Deuda de tarjeta en alza: qué opciones ofrecen los bancos para refinanciar y evitar la bola de nieve
Con más de cinco millones de personas en mora, distintas entidades financieras comenzaron a lanzar préstamos especiales para unificar deudas, refinanciar saldos de tarjetas de crédito y evitar que los atrasos sigan creciendo. Cuáles son las condiciones de cada programa.
Con más de cinco millones de personas en mora, distintas entidades financieras comenzaron a lanzar préstamos especiales para unificar deudas, refinanciar saldos de tarjetas de crédito y evitar que los atrasos sigan creciendo. Cuáles son las condiciones de cada programa.