Nada de tareas repetitivas: la IA ya se mete en conversaciones difíciles (y las saca adelante) Fuente: Shutterstock.

En esta noticia <b>Edades y preferencias</b>

Siempre se asumió que había una frontera que las máquinas iban a tardar mucho en cruzar. Podían calcular más rápido, procesar más datos y ejecutar tareas repetitivas con una eficiencia imposible para cualquier persona. Pero cuando una conversación requería empatía o sensibilidad frente a una situación delicada, el protagonismo seguía siendo humano.

Con la llegada de la IA masiva, los primeros análisis reforzaban esa idea: la IA iba a servir para lo repetitivo y previsible. Hoy esa frontera empieza a mostrar grietas.

Uno de los lugares donde esto se ve con mayor claridad es en las cobranzas. A simple vista, parece un ámbito poco relacionado con la empatía. Pero pocas conversaciones son tan emocionalmente complejas como las que giran alrededor de una deuda.

Vergüenza, frustración, ansiedad, enojo, sensación de fracaso. Todo aparece en cuestión de segundos. Y es ahí donde los agentes de IA están empezando a mostrar resultados que desafían lo que creíamos saber.

La primera sorpresa es que muchas personas se sienten más cómodas hablando sobre sus deudas con una IA que con otro ser humano.

No es que la IA sea más empática. Probablemente no lo sea. Pero es mucho más consistente. Un operador humano se cansa, se estresa, se frustra después de cientos de llamadas. Puede tener sesgos inconscientes o reaccionar diferente según el día que esté teniendo.

Un agente de IA mantiene el mismo tono, la misma paciencia y la misma disposición en la primera conversación del día que en la número 5000. En contextos sensibles, esa consistencia termina siendo un atributo muy valioso.

Hay otro factor menos evidente: la ausencia de juicio. Reconocer una deuda es incómodo. Hablar sobre dificultades económicas frente a otra persona puede generar vergüenza o sensación de exposición. Cuando del otro lado hay un agente virtual, desaparecen las miradas, los silencios incómodos, los tonos de desaprobación. Y al eliminar ese componente, las conversaciones se vuelven más honestas.

Esto no quiere decir que las personas prefieran hablar con máquinas en todo. Lo que estamos viendo es que en situaciones que involucran emociones difíciles, la ausencia de juicio se transforma en ventaja.

También cambia la dinámica de la negociación. Un operador humano puede verse afectado por una respuesta agresiva o desviarse del objetivo. Un agente de IA mantiene el foco. Si una estrategia no funciona, prueba otra. Si detecta resistencia, ofrece alternativas. Si percibe dudas, puede dar más información antes de avanzar. Todo en tiempo real, considerando el monto adeudado, el historial de contactos previos, las promesas incumplidas y las características de la propia conversación. La IA no solo escucha lo que una persona dice. Adapta cómo responde.

Edades y preferencias

Las diferencias generacionales son menores de lo esperado. Existe la percepción de que los adultos mayores rechazan este tipo de interacciones, pero la experiencia práctica muestra otra cosa. En muchos casos sólo necesitan unos segundos más para familiarizarse con la dinámica, y después mantienen conversaciones igual de fluidas que cualquier otro grupo.

Nada de tareas repetitivas: la IA ya se mete en conversaciones difíciles (y las saca adelante) Fuente: Archivo. Freepik

La enseñanza más importante de todo esto es que la IA no necesariamente supera al ser humano en una conversación individual. La diferencia real aparece cuando se mira el sistema completo.

Una persona puede tener una conversación extraordinaria. Una IA puede tener miles de conversaciones consistentes. Un equipo humano puede contactar una parte de su cartera. Un sistema automatizado puede llegar a todos, en el momento en que cada uno tiene más probabilidades de responder.

El avance de la IA en conversaciones difíciles no es solo una historia de automatización. Es una historia sobre cómo ciertas características que asociamos exclusivamente a las personas, como la paciencia, la escucha o la capacidad de generar confianza, pueden surgir de formas inesperadas en tecnologías que fueron diseñadas para conversar.

Tal vez ahí está uno de los cambios culturales más profundos que estamos empezando a transitar. Nos referimos al descubrimiento de que en algunas de las conversaciones más difíciles, una máquina puede ayudarnos precisamente porque no es humana.