Así es la nueva plataforma para pagar deudas judiciales online y quiénes pueden acceder.

Los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires cuentan desde ahora con un nuevo mecanismo digital para regularizar compromisos fiscales que ya se encuentran en instancia judicial. La iniciativa fue impulsada por la AGIP con el objetivo de agilizar procedimientos que hasta hace poco requerían intervenciones presenciales o gestiones adicionales.

La incorporación de este sistema busca facilitar el acceso a soluciones de pago para quienes necesitan ordenar su situación tributaria. Además de reducir tiempos administrativos, la propuesta apunta a brindar mayor independencia a los usuarios mediante una plataforma que centraliza cada etapa del proceso de manera virtual.

Cómo funciona la nueva plataforma para cancelar deudas judiciales

El servicio está disponible para personas que mantengan deudas judicializadas y deseen adherirse a un esquema de regularización desde el Portal del Contribuyente. A través de este espacio digital es posible gestionar tanto la obligación fiscal pendiente como los honorarios vinculados a los representantes judiciales que intervienen en cada expediente.

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Uno de los principales beneficios es la posibilidad de acceder a planes de financiación. En el caso de las obligaciones tributarias, el sistema habilita acuerdos de pago de hasta 36 cuotas. Para los honorarios profesionales, en tanto, se contempla la cancelación mediante hasta seis pagos mensuales consecutivos. Quienes prefieran abonar el total en una sola operación deberán hacerlo mediante un Volante Electrónico de Pago generado específicamente para ese fin.

Paso a paso: cómo adherirse al plan de pagos

El trámite se realiza a través del Portal del Contribuyente de AGIP:

1. Ingrese al portal

Acceda al Portal del Contribuyente con una cuenta miBA Nivel 3 y seleccione la opción “Planes de Facilidades”.

2. Elegir el plan

Luego seleccione:

El tipo de plan de pagos.

La cantidad de cuotas.

El impuesto correspondiente.

El dato identificador solicitado.

A continuación, el sistema le mostrará:

El proceso judicial asociado.

Los conceptos e importes a cancelar.

Las condiciones del plan.

Las redes de pago habilitadas.

Los datos necesarios para completar la adhesión.

3. Generar el VEP

Una vez confirmada la operación, el sistema genera automáticamente el plan de pagos y el correspondiente Volante Electrónico de Pago (VEP). Para completar el trámite será necesario informar una Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Plazos, vencimientos y condiciones para adherirse

Una vez aprobado el plan elegido, el primer pago debe efectuarse dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del acuerdo. Este requisito es clave para que la adhesión quede formalmente confirmada dentro del sistema.

El calendario de vencimientos también dependerá de la fecha en la que se realice el trámite. Los contribuyentes que se sumen entre los primeros quince días del mes comenzarán a pagar las cuotas restantes dentro de ese mismo período mensual. En cambio, quienes completen la adhesión durante la segunda mitad del mes iniciarán el cronograma a partir del siguiente mes calendario.