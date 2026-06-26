Sorpresa radioactiva: hallaron un bloque de uranio en una planta de reciclaje y varios empleados fueron aislados.

En esta noticia Qué es el uranio empobrecido

Los empleados de una planta de reciclaje de la provincia de Córdoba se llevaron una sorpresa ante el hallazgo de un bloque de uranio que provocó durante horas un mega operativo en la zona y, tras la activación de los protocolos correspondientes, se informó que las evaluaciones arrojaron “parámetros de dosis bajas de radiación”.

El procedimiento se desplegó este miércoles por la noche en la ciudad de Río Cuarto, en la esquina de colectora de A005 y Lorenzo Suárez de Figueroa, donde se encuentra una planta de reciclaje.

El bloque fue encontrado por los empleados del lugar mientras se desarrollaban las tareas de descarga y clasificación de materiales cuando observaron la presencia de una placa con la inscripción “uranio empobrecido”.

Las primeras evaluaciones arrojaron “parámetros de dosis bajas de radiación” (Fuente: Agencia NA). Agencia NA

Durante horas se activó un operativo en la zona donde participaron Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal policial de la Departamental y Policía Federal, destaca el medio El DoceTv, según recogió la Agencia NA.

Antes de conocer de qué se trataba, al menos ocho personas tocaron el material, lo que generó alarma. Las autoridades informaron que dichos trabajadores fueron apartados, pero las primeras evaluaciones arrojaron “parámetros de dosis bajas de radiación”, por lo que no había riesgo de vida.

Qué es el uranio empobrecido

El uranio empobrecido es un subproducto altamente denso del proceso de enriquecimiento de uranio natural. Aunque sigue siendo radiactivo, su nivel de radiación es mucho menor que el del elemento químico metálico.

Es utilizado principalmente en aplicaciones militares (como blindajes o municiones perforantes) debido a su extrema densidad.