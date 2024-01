Cuota Simple: cuánto habrá que pagar desde febrero

Hasta el 31 de enero hay tiempo para seguir con las 12 y 24 cuotas del viejo plan del Gobierno anterior, el Ahora 12, que tiene una tasa nominal anual del 82,5%.

Desde el 1° de febrero, en cambio, sólo habrá tres y seis cuotas, y la tasa subirá 1100 puntos básicos, al 93,5% en el marco del nuevo plan, que le pusieron Cuota Simple para diferenciarlo del kirchnerismo.

Brecha cambiaria se disparó al 60%: qué va a pasar con el dólar libre

Nueva norma del BCRA pondrá presión a los bonos provinciales

Sin ajuste

El mayor inconveniente es que los bancos no están ajustando los límites para pagar en cuotas de los tarjetahabientes. Sólo en diciembre el Indec marcó una inflación del 25,5%, y a fin de año varios bancos se dedicaron a dar un ajuste que lo denominaron en la jerga financiera "protocolar": un 20% que reconocen que quedó corto.

El CEO de una de las entidades más importantes de la Argentina advierte que, en la actualidad, hay muchos clientes en límites de su capacidad financiera: "No le podemos dar más". Tienen que cuidar su cartera y evitar que les suba los niveles de morosidad y de incobrabilidad, porque del otro lado están los depósitos de los ahorristas.

Liberar las tasas

Como la tasa del nuevo plan es del 93,5% y la de plazo fijo del 110%, piden liberar las tasas, para no salir a pérdida. El tema es que, para los comerciantes, sin este plan se pierde una herramienta fundamental para sostener el consumo.

"Es la herramienta que tenemos y que se pudo conseguir. Sabíamos que la palabra subsidio no encajaba y se logró lo mejor que se podía. Igualmente creo que puede empujar un poco el consumo. Al no haber subsidio la negociación estuvo limitada", reconoce Salvador Femenia, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Hasta el 31 de enero hay tiempo para seguir con las 12 y 24 cuotas del viejo plan del Gobierno anterior, el Ahora 12, que tiene una tasa nominal anual del 82,5%. Desde el 1° de febrero, en cambio, sólo habrá tres y seis cuotas, y la tasa subirá 1100 puntos básicos, al 93,5% en el marco del nuevo plan, que le pusieron Cuota Simple para diferenciarlo del kirchnerismo.

Falta de cupo

Con respecto al Ahora 12, se empezó a notar la falta de cupo disponible en las tarjetas para pagar en cuotas, ya que los bancos tienen dos límites. Por un lado, lo que es un pago, y por el otro lo que son las cuotas, que es ahí donde están más cautos, para cuidar su cartera.

Durante noviembre, últimos datos oficiales del Gobierno en el Ahora 12, la facturación disminuyó 11% a precios corrientes y 21% a precios constantes con respecto al mes récord de octubre. El volumen de operaciones también evidenció un descenso (-15%), pero superando los niveles de agosto y septiembre.

Si bien se observó una disminución intermensual en los niveles de facturación de los principales rubros, los montos facturados fueron mayores a los registrados en septiembre.

Productos que participan de Cuota Simple

Los rubros que participan del programa son: