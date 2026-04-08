La fuerte baja de las tasas pasivas va llegando a las activas, pero muy en cuentagotas, por el elevado nivel de morosidad. Las 12 cuotas con tarjeta de crédito, que tenían una tasa nominal anual del 87%, descendieron 400 puntos básicos al 83%, y el costo financiero total, que estaba en el 191%, bajó al 146%. La operatoria a través de tarjetas de crédito subió en términos nominales un 3,2% mensual en marzo, el saldo llegó a $24 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 37,8%, contra los $17,4 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una suba mensual del 0,2% y un incremento anual del 4,3%. “La gran variación experimentada este mes en relación al anterior la debemos buscar más por factores técnicos y prácticos a raíz de comparar dos meses con gran diferencia de días y distintos momentos de cierres contables, que por un cambio brusco en el consumo”, sugiere Guillermo Barbero, socio de First Capital Group. A su juicio se completan seis meses consecutivos de caída en términos reales de esta operatoria: “Las causas de este freno las podemos analizar desde la perspectiva de la oferta y la demanda de créditos”. “Por un lado la primera presenta mucha mayor cautela y ha restringido las propuestas al mercado y no se ha generalizado la baja de la tasa de interés. Por el lado de la demanda, se observa una clientela menos proclive a tomar nuevas deudas ante la incertidumbre de los ingresos futuros y el alza de los servicios públicos, el transporte y la energía¨. Adriana Marinelli, especialista en Mercado de Capitales, advierte que las tasas retroceden por una combinación de política expansiva del BCRA y menor demanda de crédito, lo que abre una ventana para rollear deuda cara hacia líneas más baratas, independientemente de cuál sea la causa. Aquí también la Inocencia Fiscal, juega a favor, porque no tengo el corsé del Monotributo para tomar créditos (siempre en estos casos me puedo endeudar menos pues mis ingresos son menores o topeados ) y puedo, bajo ciertas condiciones, inyectar dólares al sistema para cancelar deudas, sin tener la persecución fiscal por mi patrimonio”. Se instruyó a los bancos para que la mera tenencia de moneda extranjera en efectivo no sea considerada un “Reporte de Operación Sospechosa” (ROS) por sí misma. La UIF dice que los bancos deben mirar el “Perfil del Cliente” de forma integral y no exigir un “ticket de compra de dólares” de hace 10 años para aceptar un depósito. El analista Christian Buteler hace hincapié que, pese a la baja, hoy todas las tasas están caras al medirlas en términos reales, contra la inflación proyectada.