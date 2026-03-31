La Provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal, que comenzará a regir desde abril, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa). El ajuste será, en promedio, del 6,5% respecto del último incremento y alcanzará a todas las categorías, escalas y modalidades. La medida fue avalada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que difundió las nuevas bandas arancelarias para los establecimientos educativos que reciben subsidios para cubrir parte de sus costos. De acuerdo con el nuevo esquema, en el nivel inicial y primario las instituciones con el 100% de aporte estatal podrán cobrar hasta $ 32.880 mensuales, mientras que aquellas con un 40% de subsidio tendrán un tope de $ 148.660. En el nivel secundario, los valores irán desde $ 36.200 hasta $ 193.160. En tanto, los colegios de educación técnica, agraria o artística podrán cobrar entre $ 41.790 y $ 221.070, según se trate de colegios con subsidio del 100% o de 40% respectivamente. El ajuste se da luego de un incremento del 3% aplicado en marzo y responde al impacto de las últimas paritarias docentes. Según informó Aiepa, los acuerdos salariales representan una suba acumulada de hasta el 17% entre enero y abril, considerando tanto aumentos al básico como sumas no remunerativas. “Estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada”, explicó el secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita. “Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado. Pero hay otros costos que los afrontan las instituciones”, agregó. Desde el sector aseguran que, en muchos casos, los colegios deben hacer frente a subas salariales antes de contar con la autorización oficial para trasladar esos incrementos a las cuotas. A esto se suman otros factores que presionan sobre la estructura de costos, como el aumento de tasas municipales, la caída de la matrícula en algunos distritos y mayores exigencias operativas. Pese a este escenario, desde Aiepa señalaron que las escuelas buscan evitar un traslado pleno de los aumentos a las familias. “Las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo aunque el costo del arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos”, indicaron. El sistema de educación privada en la provincia concentra cerca del 30% de la matrícula total y alcanza a más de 1,3 millones de alumnos. Aproximadamente el 70% de los colegios cuenta con algún tipo de aporte estatal. Esto significa que sus cuotas están reguladas por el gobierno provincial. Los colegios con arancel “libre”, en cambio, pueden aplicar aumentos por fuera de este mecanismo.