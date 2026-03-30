Los préstamos personales se afianzan como una de las herramientas más usadas para conseguir liquidez inmediata en la Argentina. En un contexto de ingresos ajustados y gastos que no esperan, cada vez más personas recurren a los bancos para cubrir imprevistos, ordenar deudas o financiar proyectos propios. Las principales entidades del sistema financiero, como Banco Nación, Banco Galicia y BBVA, cuentan con líneas activas de crédito personal dirigidas a empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados. La oferta combina montos elevados, cuotas fijas y reglas claras desde el inicio, un punto clave para quienes buscan previsibilidad. A continuación, un repaso por las opciones vigentes, con foco en montos máximos, plazos, tasas y requisitos básicos. El Banco Nación ofrece uno de los créditos personales más amplios del mercado para quienes cobran sus ingresos en la entidad. Está pensado para empleados en relación de dependencia y trabajadores con contratos de locación de servicios que tengan cuenta sueldo activa. El préstamo es en pesos y de libre destino, lo que permite usar el dinero sin restricciones. Además, el banco habilita la posibilidad de pedir un nuevo crédito una vez cancelado al menos el 10% del capital original. Por su nivel de tasas y el plazo extendido, este crédito suele resultar atractivo para quienes buscan cuotas más bajas y financiamiento de largo plazo. El Banco Galicia también mantiene una oferta fuerte de préstamos personales, con gestión 100% digital y acreditación inmediata en cuenta. El monto máximo puede llegar a $ 26.400.000 y el plazo se extiende hasta seis años. Un punto clave es que las tasas cambian según el paquete del cliente, por lo que el costo final depende del perfil crediticio. El dinero es de libre uso y se acredita apenas se aprueba la operación. Clientes Éminent Clientes Plus y Gold Clientes Move El Galicia permite cancelar el préstamo antes de tiempo sin penalidad, un beneficio valorado por quienes esperan mejorar ingresos en el corto plazo. El BBVA orienta su línea principal de préstamos personales a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el banco. La gestión se realiza de forma online, desde la app o el simulador web. La cancelación anticipada no tiene costo si ya se pagó al menos el 25% del plazo o si pasaron 180 días desde el otorgamiento. Antes de tomar un crédito personal, los especialistas recomiendan analizar: Comparar opciones y simular escenarios ayuda a evitar sobreendeudamiento y a elegir el préstamo que mejor se ajusta a cada situación. En un mercado con múltiples alternativas, los préstamos personales siguen siendo una herramienta clave, siempre que se usen con planificación y criterio financiero.