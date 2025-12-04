El Banco Galicia proyecta un escenario de crecimiento para la Argentina, “basado en estabilidad macroeconómica y marcos normativos que impulsen la inversión y la inclusión financiera”, según destacó su CEO, Diego Rivas. Además, destacó “la necesidad de avanzar en las reformas laboral, impositiva y previsional” ya que sostuvo que “promuevan previsibilidad y competitividad”.

Las palabras las pronunció en el marco de la celebración de los 120 años de la entidad, que se cumplen este año “con una fuerte vocación de contribuir al progreso del país”, destacaron desde la empresa.

Dijo que es clave que se eliminen impuestos distorsivos y planteó la necesidad de nivelar la cancha con el sector fintech en materia tributaria y regulatoria.

2025: un año de transformación

Este aniversario llega en un 2025 en el que Galicia concretó la integración con los negocios de HSBC en la Argentina. Eso implicó que sumó más de 600.000 nuevos clientes y se consolidó como la plataforma financiera privada más grande del país.

Además, realizó una inversión histórica de u$s 340 millones en tecnología, acelerando la transformación digital, fortaleciendo la ciberseguridad e incorporando inteligencia artificial generativa para mejorar la experiencia de los clientes.

Fue un fuerte desafío la integración cultural de ambos bancos, pero el resultado fue muy positivo, según revelaron fuentes de la empresa a El Cronista. Trabajaron en ese proceso mil personas.

El proceso involucró el uso de la marca Galicia Más para la cartera heredada del HSBC, hasta que, una vez lograda la aprobación definitiva de la fusión hace pocos meses, todo pasó a llamarse Galicia.

Tras asumir el cargo de gerente general del Galicia este año en reemplazo de Fabián Kon, quien pasó a desempeñarse como CEO de Grupo Financiero Galicia, Rivas repasó los principales hitos que construyeron la identidad de Banco Galicia, fundado en 1905 por un grupo de inmigrantes, entre ellos la familia Escasany, a quienes luego se sumaron, en 1940, los Ayerza y Braun Menendez, impulsando un período de gran expansión.

Los deseos del Galicia por su cumpleaños

En cuanto a la coyuntura y las necesidades del sector financiero, Rivas mencionó la importancia de eliminar impuestos distorsivos, como el que se cobra a los débitos y créditos, ya “que encarece operaciones y desalienta la bancarización” y enfatizó el rol central del sistema financiero para ampliar el crédito, que hoy “representa solo el 12% del PBI, muy por debajo de la región”, dijo.

Por otro lado, destacó la necesidad de impulsar el desarrollo del mercado de capitales para financiar proyectos productivos de largo plazo y “la necesidad de reglas claras y parejas para todos los actores del ecosistema financiero, bancos y fintechs, promoviendo una competencia justa e innovación sostenible”.

Finalmente, el CEO celebró que, a lo largo de estas doce décadas, Galicia acompañó a generaciones de argentinos, transformándose junto con la economía del país y acelerando en los últimos años su capacidad tecnológica para consolidarse como líder en innovación financiera.

“Hoy reafirmamos quiénes somos: una plataforma financiera en evolución constante, que combina experiencia, innovación, compromiso social y cercanía”, expresó.