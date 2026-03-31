El acceso a créditos personales para pensionados en México dio un giro clave en 2026. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) eliminó el sistema de sorteos que durante años definía quién podía acceder a un préstamo, reemplazándolo por un esquema de asignación directa. La medida apunta a agilizar el proceso, reducir la incertidumbre y garantizar que quienes cumplan con los requisitos puedan obtener financiamiento sin depender del azar. Durante años, los préstamos del ISSSTE estaban sujetos a sorteos electrónicos, lo que generaba largas esperas y poca previsibilidad para los pensionados. Con el nuevo esquema, ese mecanismo desaparece. Ahora, cualquier solicitante que cumpla con las condiciones establecidas —como antigüedad mínima y capacidad de pago— puede acceder directamente. El objetivo central es simplificar el sistema y evitar intermediarios, haciendo que el proceso sea más rápido, transparente y eficiente. El nuevo programa no solo modifica la modalidad de asignación, sino que también incrementa los recursos disponibles. Para este año, el ISSSTE destinó miles de millones de pesos adicionales: el presupuesto para aumentó en 7 mil millones de pesos respecto a 2025, lo que se traduce en más préstamos otorgados y una mayor disponibilidad de recursos para trabajadores y pensionados del organismo. Además, las tasas de interés se mantienen competitivas, aunque presentan ajustes leves este año. A continuación, se presenta un gráfico que detalla la distribución de préstamos —con un total de 7,810 asignaciones— correspondiente a la primera etapa del año (enero de 2026). El nuevo esquema conserva una serie de requisitos para acceder a un préstamo personal. Entre los principales, se destacan los siguientes: En caso de aprobación, los beneficiarios deberán presentar documentación básica como: El registro se habilitó desde el 2 de enero de 2026 a través del portal ASISSSTE, y las asignaciones se realizan cada lunes. En caso de que el día sea inhábil, el proceso se recorre automáticamente al siguiente día hábil. Además, no existe un límite estricto para solicitar nuevos préstamos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas, como no tener adeudos vigentes o haber liquidado al menos el 50% del crédito anterior.