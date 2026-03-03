En un contexto de alta presión sobre los gastos fijos del hogar, el Banco Ciudad presentó una nueva línea de créditos personales diseñada específicamente para la regularización de deudas de expensas. La medida busca ofrecer una válvula de escape ante los fuertes incrementos que vienen registrando las liquidaciones de los consorcios, que en el último año se ubicaron por encima de la inflación general. El financiamiento, que ya se encuentra disponible, permite obtener hasta $ 1.500.000 con condiciones de tasa muy competitivas respecto al mercado de préstamos personales convencionales. La nueva línea del Ciudad se destaca por su celeridad y por tener un destino específico: el dinero se transfiere directamente a la cuenta del consorcio para garantizar la cancelación de la deuda. Las condiciones financieras principales son: Para poder solicitar este crédito, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos básicos de documentación y capacidad crediticia: El Banco Ciudad habilitó canales tanto presenciales como digitales para agilizar la gestión. El trámite puede iniciarse a través de: El lanzamiento de esta línea coincide con un momento crítico para los consorcios. Según informes del sector, las expensas subieron un promedio del 36% en el último año, impulsadas por los incrementos en los servicios públicos, el mantenimiento y los acuerdos salariales de los encargados de edificio. De hecho, para este mes de marzo se espera un nuevo impacto en las liquidaciones debido al pago del bono remunerativo para los trabajadores de edificios, lo que ha llevado a muchos hogares a incurrir en moras que este crédito busca subsanar.