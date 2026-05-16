La forma de trabajar de los abogados está cambiando más rápido de lo que muchos estudios jurídicos imaginaban. Lo que hasta hace poco parecía una amenaza lejana, la inteligencia artificial redactando escritos, revisando contratos o analizando jurisprudencia, ya empezó a convertirse en una ventaja competitiva concreta para quienes logran integrarla antes que el resto. En los grandes estudios de Estados Unidos y Europa, ya se usan plataformas de IA para automatizar tareas históricamente consumidas por abogados junior: revisión de cláusulas, análisis de contratos, detección de riesgos y generación de borradores legales. Pero ahora, el fenómeno dejó de ser experimental. Según datos citados por Argus, una startup argentina de tecnología legal que desarrolló una plataforma de inteligencia artificial especializada para abogados, estudios jurídicos y universidades, el uso de IA entre abogados en Estados Unidos pasó de 11% en 2023 a 30% en 2024, mientras que el 73% planea integrar IA generativa este año. Pero detrás de la automatización aparece algo todavía más profundo y es un cambio en el perfil profesional que empieza a demandar el mercado jurídico. Sucede que la nueva lógica ya no premia únicamente al abogado que redacta más rápido o memoriza más jurisprudencia. El diferencial pasa por otro lado y es la capacidad de supervisión, criterio estratégico, validación de resultados y toma de decisiones sobre outputs generados por inteligencia artificial. Esa transformación es justamente la que busca capturar Argus AI. En charla con El Cronista, el cofunder, Franco Giavedoni, comentó que la compañía desarrolló una plataforma especializada en derecho capaz de analizar expedientes, generar estrategias de defensa basadas en jurisprudencia, redactar respuestas profesionales y asistir en procesos legales complejos, todo de manera automatizada. Y es que la apuesta no es menor ya que mientras gran parte del mercado todavía usa herramientas más generalistas como ChatGPT, la startup argentina intenta diferenciarse como un sistema específicamente diseñado para entornos jurídicos argentinos, con foco en seguridad, trazabilidad y adaptación normativa local. La plataforma funciona bajo una arquitectura multimodelo que combina tecnologías de OpenAI, Anthropic, Google Gemini y Grok de xAI, utilizando distintos motores según el tipo de tarea legal requerida. En la práctica, eso significa que un abogado puede cargar un expediente completo y obtener en segundos: Todo dentro de un entorno pensado para trabajo legal colaborativo. La discusión de fondo, sin embargo, ya no pasa solamente por productividad. Pasa por supervivencia profesional. Giavedoni plantea una idea que empieza a repetirse cada vez más en la industria legal a nivel global: el junior tradicional ya no compite únicamente contra otros abogados, sino también contra sistemas inteligentes capaces de ejecutar tareas mecánicas en segundos y eso obliga a redefinir completamente la formación jurídica. El especialista comentó que en alianza con UADE, la empresa lanzó “Argus University”, un modelo educativo enfocado en formar abogados “AI Native”, es decir, profesionales entrenados desde el inicio para trabajar junto a sistemas de inteligencia artificial. La lógica detrás del programa rompe con el esquema tradicional de enseñanza jurídica. En lugar de enfocarse en tareas repetitivas de producción de escritos, el alumno aprende a supervisar, interpretar y validar resultados generados por IA. El concepto central es el de “Human in the Loop”: el abogado deja de actuar como mero ejecutor y pasa a funcionar como supervisor estratégico del razonamiento automatizado. Según el material presentado por la compañía, la IA ya no debería entenderse como una herramienta opcional dentro del derecho, sino como una infraestructura base sobre la que se construirá el ejercicio profesional en los próximos años. La idea empieza a ganar terreno porque resuelve uno de los mayores problemas de los estudios jurídicos modernos que es el consumo masivo de horas en tareas repetitivas y de bajo valor agregado. De hecho, Goldman Sachs proyecta que el 44% de las actividades legales podrían automatizarse mediante IA generativa durante los próximos años. Y aunque lejos de imaginar un reemplazo total de abogados, el nuevo paradigma parece apuntar a otra dirección: menos tiempo dedicado a ejecución mecánica y más foco en análisis, estrategia y validación. A diferencia de las búsquedas básicas por palabras clave, la startup argentina utiliza técnicas avanzadas como comprensión estructural y generación aumentada por recuperación (retrieval-augmented generation). Por ejemplo, entiende cómo un término definido en una sección del contrato impacta cláusulas ubicadas en otras partes del documento, garantizando que el análisis sea contextualmente preciso. Además, la plataforma cita claramente las cláusulas específicas que respaldan sus conclusiones, una función clave para profesionales legales que necesitan información verificable. También se integra de manera fluida con herramientas existentes reduciendo interrupciones en los flujos de trabajo, una de las principales barreras para la adopción de IA en departamentos legales. Los equipos legales que adoptan IA para análisis contractual suelen comenzar por flujos de trabajo repetitivos y de gran volumen, donde los errores pueden tener consecuencias significativas. Entre los casos de uso más comunes aparecen: Por ejemplo, las revisiones de NDA suelen requerir evaluaciones constantes sobre duración o alcance de divulgación, lo que las convierte en candidatas ideales para automatización. Una vez demostrado el valor en un área específica, los equipos pueden expandir gradualmente el uso de IA hacia otros procesos legales. Bayer, la compañía global de ciencias de la vida, muestra cómo la IA puede transformar operaciones legales. Luego de implementar una plataforma similar a Argus en sus equipos globales, la empresa redujo significativamente el tiempo necesario para revisiones contractuales y resúmenes de compliance. Cada abogado logró ahorrar en promedio tres horas por semana, permitiéndoles pasar de tareas tediosas a iniciativas estratégicas. Ese cambio no solo incrementó la eficiencia, sino que también fortaleció el rol del departamento legal como facilitador del negocio.