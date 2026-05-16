La combinación de tasas largas en Estados Unidos arriba de 4,5%, tensión geopolítica en Medio Oriente, petróleo al alza y menor premio real en instrumentos en pesos volvió a cambiar el mapa para el ahorrista conservador argentino. El contexto ya no es el de hace algunos meses, cuando el carry trade en pesos parecía ofrecer retornos casi lineales. Ahora el escenario es más complejo: la inflación local desacelera, pero también bajan las tasas reales, mientras el mercado global empieza a descontar que la Reserva Federal (Fed) podría incluso volver a subir tasas hacia 2027. En ese marco, muchos inversores vuelven a hacerse una pregunta básica: qué hacer con unos dólares ahorrados para obtener rendimiento sin asumir un riesgo excesivo. El punto central es que el perfil conservador hoy necesita priorizar liquidez, cobertura y preservación de capital antes que perseguir retornos agresivos. El mercado todavía no entró en modo pánico, el VIX (índice del miedo) sigue relativamente contenido, pero sí entró en una etapa donde cualquier shock externo puede mover fuerte bonos, acciones y monedas. La suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. es una señal importante. La tasa del bono a 10 años superó 4,5%, mientras el tramo a 30 años volvió arriba de 5%. Eso implica dos cosas: por un lado, encarece el financiamiento global y le pone presión a emergentes, por otro, vuelve más atractivos instrumentos defensivos en dólares que hacía años no pagaban prácticamente nada. Para un perfil conservador, eso cambia completamente la ecuación. Melina Di Napoli, analista de Producto Wealth Management de Balanz, explicó a El Cronista que, en un contexto internacional donde la Reserva Federal (Fed) mantiene una postura más restrictiva y el mercado recalibra las expectativas de recortes de tasas, las alternativas conservadoras en dólares vuelven a ganar protagonismo. Según señaló, “hoy muchos inversores priorizan preservar capital, mantener liquidez y capturar rendimientos atractivos sin asumir riesgos excesivos de duration”. Para quienes buscan mantenerse líquidos y con disponibilidad inmediata de los fondos, Di Napoli destacó a los fondos money market en dólares como una de las opciones más eficientes. En ese segmento, mencionó al FCI Balanz Money Market USD, que actualmente ofrece una Tasa Interna de Retorno (TIR) cercana al 0,9%, permitiendo mantener liquidez diaria con un bajo nivel de volatilidad. En paralelo, sostuvo que el mercado primario de Obligaciones Negociables (ON) todavía ofrece oportunidades interesantes en emisores corporativos de alta calidad crediticia. En ese sentido, adelantó que la próxima semana se esperan las emisiones de Arcor y Tecpetrol, ambas a 36 meses y en dólares MEP, con licitaciones previstas para la semana del 18 de mayo. “Para ese tramo de duration, indicó que las tasas de referencia se ubican actualmente en torno al 5,5% anual en créditos calificados AAA, lo que representa una alternativa atractiva para inversores conservadores que buscan mejorar rendimiento sin extender demasiado el plazo”, comentó la experta. Por último, señaló que para quienes prefieren delegar la administración activa de la cartera, una alternativa interesante es el FCI Estrategia 1, un fondo que combina bonos del Tesoro de Estados Unidos de corta duración con deuda corporativa argentina de calidad. “Actualmente, el fondo presenta un rendimiento estimado de 4,2% anual y una duration de apenas 0,7 años, una característica especialmente valorada en escenarios de tasas elevadas y volatilidad sobre la curva estadounidense”, concluyó. Desde el equipo de IOL señalaron a El Cronista que, en el actual contexto de incertidumbre sobre la política monetaria en Estados Unidos y menores rendimientos en instrumentos en pesos, la estrategia para un perfil conservador “pasa por una dolarización inteligente combinada con generación de renta a través de activos de alta calidad crediticia”. Según explicaron, hoy existen tres grandes alternativas para quienes tienen “unos dólares guardados” y buscan obtener rendimiento sin asumir riesgos excesivos. La primera opción son los instrumentos de liquidez con rendimiento. En ese segmento destacaron al FCI IOL Dólar Ahorro Plus (IOLDOLD), un fondo pensado para perfiles conservadores que buscan rentabilidad en moneda dura manteniendo un bajo nivel de volatilidad. El vehículo invierte en bonos soberanos de baja volatilidad, como los Bopreales, y en obligaciones negociables de sectores estratégicos como energía y utilities. En lo que va de 2026, acumula un rendimiento de 2,27%, equivalente a una tasa anualizada cercana al 6,17%. En segundo lugar, remarcaron las oportunidades vinculadas a renta pasiva en dólares a través de bonos y obligaciones negociables. Entre las recomendaciones aparece el Bonar 2027 (AO27), un bono soberano bajo ley local que paga un cupón de 6% TNA con frecuencia mensual, una característica poco habitual en el mercado y que permite generar flujo constante de dólares líquidos todos los meses. Además, recordaron que se trata de un bono “bullet”, es decir, devuelve el capital completo al vencimiento. Dentro del universo corporativo, el equipo de IOL destacó la Obligación Negociable Tecpetrol 2034 (TTCDO), calificada AAA y emitida bajo ley de Nueva York. Según indicaron, el atractivo principal pasa por la solidez crediticia de la compañía y la exposición al negocio energético vinculado a Vaca Muerta. Por último, recomendaron complementar la cartera con diversificación internacional de baja volatilidad. En ese sentido, mencionaron al ETF DIA, que replica al índice Dow Jones y permite invertir en 30 compañías blue chip estadounidenses caracterizadas por negocios maduros, menor volatilidad y pago constante de dividendos. También sugirieron exposición a Europa a través del ETF IEUR, argumentando que actualmente las valuaciones lucen más atractivas que en Estados Unidos y que el Banco Central Europeo todavía conserva margen para bajar tasas, algo que podría favorecer a los activos de la región. En acciones defensivas, señalaron a Johnson & Johnson y Ambev como compañías con flujos de caja sólidos y capacidad sostenida de pago de dividendos. Sobre Johnson & Johnson, destacaron que lleva más de 60 años incrementando dividendos, mientras que Ambev ofrece un dividend yield cercano al 8% y liderazgo en consumo masivo en América Latina. “La clave hoy no es solamente conservar los dólares, sino aprovechar que instrumentos de bajo riesgo vuelven a ofrecer tasas reales positivas”, concluyeron desde IOL.