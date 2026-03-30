El Banco de la Nación Argentina activó una nueva propuesta de financiación destinada a fomentar el consumo en distintos rubros vinculados al hogar, la tecnología y las refacciones. La promoción comenzó a regir este viernes y se extenderá hasta el 31 de mayo, con planes de pago de hasta 20 cuotas sin interés en comercios adheridos. El beneficio está disponible para quienes utilicen tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. De esta manera, los clientes podrán acceder a distintos productos con financiación sin recargos en una red de tiendas participantes. La iniciativa forma parte de las estrategias comerciales del banco para facilitar la adquisición de bienes durables en un escenario donde el financiamiento resulta clave para concretar compras de mayor valor. Dentro de la campaña se incluyen artículos tecnológicos, electrodomésticos, equipamiento para el hogar y materiales para obras o mejoras en viviendas. El plazo de financiación depende del comercio y de la marca. Entre las alternativas más amplias, algunas cadenas ofrecen hasta 20 cuotas sin interés, como Frávega, Motorola, Naldo, On City y Simmons. En otros casos, el plan alcanza hasta 12 pagos sin interés en tiendas o marcas como Easy, Samsung y JBL. También existen opciones de financiación más cortas, de hasta seis cuotas, en locales como Arredo y Rex, orientadas a la compra de productos de menor precio. Quienes deseen utilizar este beneficio deben realizar la compra en los comercios adheridos y abonar con tarjetas de crédito del banco. El plan de cuotas se aplica directamente en el momento del pago, sin necesidad de realizar trámites previos ni gestiones adicionales. Con esta campaña, el banco busca impulsar la actividad en sectores clave del consumo, especialmente aquellos vinculados al equipamiento del hogar, la tecnología y las mejoras edilicias. La posibilidad de financiar en hasta 20 cuotas sin interés permite distribuir el gasto en el tiempo y facilita la concreción de compras de mayor valor. La promoción tendrá vigencia durante más de dos meses, lo que brinda a los clientes la posibilidad de planificar sus adquisiciones y comparar alternativas antes de decidir. De todos modos, desde la entidad recomiendan consultar las condiciones particulares de cada comercio, ya que los planes de financiación pueden variar según la marca o el tipo de producto elegido.