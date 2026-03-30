Restan sólo dos ruedas para cerrar marzo, el primer trimestre, y el balance del verano financiero arroja una baja significativa de las tasas de interés en pesos, el dólar dejó de ser noticia, y el BCRA que lleva comprados u$s 4.000 millones. Pero el clima económico difiere del financiero: para ver mejores números en el consumo privado la resurrección del crédito es la clave. En pesos y en dólares. Si se observan los números del último Informe Monetario Diario del BCRA, el stock de créditos al Sector Privado se ubica en $92,3 billones, un incremento de sólo 1,6% en 30 días y peor, de sólo 1,5% en lo que va del 2026. Menor a la inflación y a las tasas de interés mensuales. ¿Qué pasa? Oferta y demanda de créditos se muestran prudentes. “Los bancos argentinos están saliendo de un período complejo, marcado por un elevado índice de morosidad y un crecimiento crediticio moderado; sin embargo, los recientes acontecimientos sugieren que las principales limitaciones comienzan a aliviarse. Por un lado, la compresión de las tasas de interés, tanto nominales como reales, ha reducido los costos de financiamiento y mejorado las condiciones de crédito. Por otro lado, los bancos han generado importantes ganancias de capital gracias a sus tenencias de bonos del gobierno en moneda local, en particular instrumentos de tasa fija y vinculados a la inflación, que han ofrecido sólidos rendimientos en los últimos meses. Estas ganancias generan un flujo de ingresos extraordinario que puede utilizarse para fortalecer los balances, aumentar las provisiones y acelerar la cancelación de carteras de préstamos problemáticas” destaca el último informe de Walter Stoeppelwerth de Grit Capital. Pero no todo son pesos. El gobierno impulsa la ampliación de los potenciales beneficiarios de los créditos en dólares, que no sean sólo exportadores. El proyecto de DNU estaba firmado prácticamente. Ahora primaría la intención de que la medida surgida de un proyecto de ley a enviarse al Congreso. El timing quedó en manos de lo político. Los depósitos en dólares siguen creciendo y ya están en u$s 41.700 millones. También crecen los depósitos en pesos. Los del sector privado al 20 de marzo ascendían a $107,25 billones contra los $103,46 billones de 30 días antes. Refleja un crecimiento del 3,7%, bien por encima de la inflación, pero con las colocaciones a plazo trepando el 6,8%. “La expansión de los depósitos del sector privado, en particular los depósitos a plazo, ha mejorado la estabilidad de las fuentes de financiación y contribuido a la disminución de las tasas de referencia como TAMAR y BADLAR. Esto, a su vez, favorece mayores márgenes de interés netos e incentiva aún más a los bancos a aumentar la concesión de préstamos” destacó Grit Capital. Desde Economía destacan que con la Ley de Inocencia Fiscal y el FAL (Fondo de Asistencia Laboral) las ALyCs deben desarrollar productos como fondos de préstamos a infraestructura, fondos de préstamos PYME, de descuento de factura, fondos de créditos hipotecarios. “Eso puede hacer explotar el crédito y alimentar el crecimiento, la mayor recaudación y la baja de impuestos” destacó el ministro Luis Caputo en Carajo Stream. El crédito tiene la palabra.