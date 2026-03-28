Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, los familiares deben actuar rápido y seguir un procedimiento específico para poder acceder al dinero sin demoras ni bloqueos. Las entidades financieras confirman que no todas las cuentas funcionan igual y que el acceso depende de cómo esté registrada. En muchos casos, los fondos pueden transferirse de forma directa si existe un cotitular o un beneficiario designado. Sin embargo, cuando no hay ninguna de estas figuras, el dinero queda retenido hasta que interviene un proceso legal. Por eso, conocer qué tienen que hacer los familiares en estas situaciones es clave para evitar conflictos, acelerar trámites y no perder tiempo en gestiones innecesarias. El primer paso es notificar el fallecimiento al banco y presentar la documentación básica que permita iniciar el trámite. A partir de ahí, el proceso cambia según el tipo de cuenta. En todos los escenarios, el certificado de defunción es el documento clave para iniciar cualquier gestión. Las entidades financieras coinciden en que contar con la documentación correcta desde el inicio puede acelerar significativamente el acceso a los fondos. En líneas generales, si hay beneficiarios designados, el dinero puede entregarse sin pasar por un tribunal. En cambio, si no existe esa figura, los fondos se integran al patrimonio del fallecido. Cuando la cuenta entra en proceso sucesorio, un juez determina cómo se distribuyen los bienes y quién tiene autoridad para administrarlos. Durante ese tiempo, el dinero permanece restringido y el acceso puede demorar varios meses. Las principales entidades financieras de Estados Unidos detallan que, además de cumplir con los requisitos legales, existen pasos clave que pueden agilizar el proceso y evitar bloqueos innecesarios. En todos los casos, las entidades coinciden en un punto clave: actuar con rapidez y tener la documentación completa puede marcar la diferencia entre un trámite inmediato y un proceso que se extienda durante meses.