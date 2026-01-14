Ahora estás a tres pasos y sin sorteos para que tu crédito personal del ISSSTE quede aprobado.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum y el trabajo de Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, acaban de anunciar un cambio drástico en las políticas de otorgamiento de créditos personales al ISSSTE.

Desde ahora, todos los interesados en adquirir los créditos personales del ISSSTE ya no deberán esperar a los sorteos que se suelen hacer todos los lunes para saber si fueron elegidos para el crédito. A partir de ahora, “los préstamos personales del ISSSTE son directos y no necesitas entrar a ningún sorteo”, indicó el organismo.

Martí Batres, Director del ISSSTE y Claudia Sheinbaum.

Tu préstamos personal del ISSSTE en solo tres pasos y sin sorteos

Claudia Sheinbaum hizo una jugada maestra al eliminar los sorteos que entregan los créditos personales del ISSSTE. Para este 2026, sigue estos tres sencillos pasos y adquiere tu préstamo.

Entra a https://asissste.issste.gob.mx sección “Económicas” para iniciar el trámite. Una vez que hayas obtenido la asignación, continúa en la oficina virtual del ISSSTE: https://oficinavirtual.issste.gob.mx Acude a finalizarlo a la Subdelegación de Prestaciones con la documentación requerida.

Con la eliminación de los sorteos para los créditos personales, el ISSSTE aseguró que tu préstamos personal se entregaría “prácticamente al instante”. A partir del 2026, sin sorteos y sin espera".

El Gobierno de México indicó que la “asignación de los recursos se hará cada semana, así fortalecemos la transparencia, la eficiencia y la accesibilidad del trámite en tu beneficio.

Los nuevos requisitos para pedir el crédito personal del ISSSTE

Recuerda que debes ingresar al portal ASISSSTE para que le des inicio al pedido de tu crédito.

Contar con un mínimo de seis meses un día de afiliación al régimen de la Ley del ISSSTE .

No tener adeudos con el Instituto por ese concepto.

Último comprobante de pago expedido por tu dependencia o entidad donde preste sus servicios el solicitante.

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses

Estado de cuenta bancaria

Préstamos Personales ISSSTE

Según las tablas de los montos del préstamo personal, existen ocho tipos de préstamos para tu elección.

Ordinario

Turismo social

Pensionados

Emergentes

Especiales

Conmemorativos

Vehículos

Damnificados

El Gobierno de México indicó que la "asignación de los recursos se hará cada semana, así fortalecemos la transparencia, la eficiencia y la accesibilidad del trámite en tu beneficio. ISSSTE

Según el tipo de crédito personal que elijas con el ISSSTE, podrás pagarlo en un plazo que puede ir desde 18 hasta 48 meses, en montos que van desde los 30.000 hasta los 275.0000.