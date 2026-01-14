En esta noticia
El Gobierno de Claudia Sheinbaum y el trabajo de Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, acaban de anunciar un cambio drástico en las políticas de otorgamiento de créditos personales al ISSSTE.
Desde ahora, todos los interesados en adquirir los créditos personales del ISSSTE ya no deberán esperar a los sorteos que se suelen hacer todos los lunes para saber si fueron elegidos para el crédito. A partir de ahora, “los préstamos personales del ISSSTE son directos y no necesitas entrar a ningún sorteo”, indicó el organismo.
Tu préstamos personal del ISSSTE en solo tres pasos y sin sorteos
Claudia Sheinbaum hizo una jugada maestra al eliminar los sorteos que entregan los créditos personales del ISSSTE. Para este 2026, sigue estos tres sencillos pasos y adquiere tu préstamo.
- Entra a https://asissste.issste.gob.mx sección “Económicas” para iniciar el trámite.
- Una vez que hayas obtenido la asignación, continúa en la oficina virtual del ISSSTE: https://oficinavirtual.issste.gob.mx
- Acude a finalizarlo a la Subdelegación de Prestaciones con la documentación requerida.
Con la eliminación de los sorteos para los créditos personales, el ISSSTE aseguró que tu préstamos personal se entregaría “prácticamente al instante”. A partir del 2026, sin sorteos y sin espera".
El Gobierno de México indicó que la “asignación de los recursos se hará cada semana, así fortalecemos la transparencia, la eficiencia y la accesibilidad del trámite en tu beneficio.
Los nuevos requisitos para pedir el crédito personal del ISSSTE
Recuerda que debes ingresar al portal ASISSSTE para que le des inicio al pedido de tu crédito.
- Contar con un mínimo de seis meses un día de afiliación al régimen de la Ley del ISSSTE.
- No tener adeudos con el Instituto por ese concepto.
- Último comprobante de pago expedido por tu dependencia o entidad donde preste sus servicios el solicitante.
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses
- Estado de cuenta bancaria
Según las tablas de los montos del préstamo personal, existen ocho tipos de préstamos para tu elección.
- Ordinario
- Turismo social
- Pensionados
- Emergentes
- Especiales
- Conmemorativos
- Vehículos
- Damnificados
Según el tipo de crédito personal que elijas con el ISSSTE, podrás pagarlo en un plazo que puede ir desde 18 hasta 48 meses, en montos que van desde los 30.000 hasta los 275.0000.