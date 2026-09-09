El crédito hipotecario volvió a ganar protagonismo en la Argentina. En agosto, los préstamos para viviendas fueron la línea de crédito en pesos con mayor crecimiento real: el stock llegó a unos $ 8,6 billones, con una suba del 3,1% frente a julio y del 36,1% interanual. Además, los préstamos hipotecarios continuaron creciendo durante agosto, según dejó saber el Banco Central.

El Gobierno busca ahora acelerar esa recuperación. A fines del mes pasado anunció un programa que utilizará hasta $ 2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para fondear a los bancos mediante depósitos a plazo fijo ajustables por UVA. El dinero deberá destinarse a créditos para la primera vivienda. Las licitaciones serán de hasta $ 200.000 millones cada una y los bancos que reciban esos fondos deberán ofrecer préstamos a tasa de hasta UVA + 7,5%, con plazos de al menos 15 años y un tope de 150.000 UVA por crédito.

La medida llega después de un período de fuerte crecimiento del crédito hipotecario durante 2025, pero de desaceleración en 2026. Según datos de la fundación Tejido Urbano en su Monitor de Crédito Hipotecario, durante el primer semestre se registraron 11.607 nuevas altas hipotecarias, 42,1% menos que las 20.035 del mismo período de 2025. Sin embargo, los montos prestados siguieron siendo relevantes: en el primer semestre se otorgaron alrededor de u$s 905 millones.

En este contexto vuelve a aparecer una pregunta central para quien está evaluando sacar un crédito UVA: ¿qué pasa si la inflación sube más rápido que el salario? Ahí entra en juego la denominada cláusula CVS.

Qué es la cláusula CVS en créditos hipotecarios

La sigla CVS corresponde al Coeficiente de Variación Salarial, un indicador elaborado por el INDEC que refleja la evolución de los salarios. El organismo mantiene una serie histórica del CVS y publica tanto valores mensuales como diarios.

La lógica de la cláusula es sencilla. Un crédito hipotecario UVA actualiza el capital y las cuotas de acuerdo con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo, que está vinculada al CER y, en términos prácticos, sigue la evolución de la inflación.

El problema aparece cuando los precios aumentan más que los ingresos.

Por ejemplo, si una cuota originalmente equivale a $ 500.000 y la inflación acumulada provoca que la cuota UVA pase a $ 650.000, pero los salarios de referencia sólo subieron hasta un nivel equivalente a $ 610.000, aparece una brecha o descalce que puede deteriorar la capacidad de pago del deudor. La cláusula CVS busca actuar precisamente sobre esa diferencia.

No significa que el crédito deje de ser UVA. El capital continúa actualizado por UVA. Lo que se incorpora es un mecanismo para limitar o compensar el crecimiento de la cuota cuando la evolución de la UVA supera en gran medida a la de los salarios.

Por eso, el CVS funciona principalmente como una herramienta de protección sobre la cuota, y no como un cambio del índice que actualiza el capital de la deuda.

UVA versus CVS: qué pasó con inflación y salarios

La comparación ayuda a entender por qué este mecanismo volvió a ganar relevancia.

Al 9 de septiembre de 2026, la UVA cotizaba en $ 2.111,79, contra $ 1.578,79 un año antes. Eso implica una suba aproximada del 33,8% en doce meses.

El dato coincide prácticamente con la inflación interanual oficial conocida hasta ahora: el IPC de julio acumuló una suba del 33,8% interanual, después de registrar 2,1% mensual. El dato de agosto recién será difundido por el INDEC el 10 de septiembre.

Para mirar específicamente el CVS, la serie difundida por el INDEC permite observar que el coeficiente se ubicaba en 9.442,50 al 30 de junio de 2026, contra 6.956,46 al 30 de junio de 2025, una variación cercana al 35,7%.

La foto, por lo tanto, muestra algo importante: UVA y salarios no necesariamente evolucionan al mismo ritmo, y esa diferencia es justamente el riesgo que una cláusula CVS busca amortiguar.

Créditos hipotecarios en Argentina.

Préstamos hipotecarios: cómo funciona la cláusula CVS en la práctica

El mecanismo no es igual en todos los bancos. Cada entidad puede establecer sus propias condiciones, costos y forma de aplicación.

En el caso de Banco Provincia, por ejemplo, la nueva línea UVA establece una comparación mensual entre dos valores:

La cuota calculada según la evolución de la UVA.

La cuota calculada según la evolución del CVS, más dos puntos porcentuales.

Si la cuota ajustada por UVA resulta superior a la que surge de aplicar el CVS + 2 puntos, la diferencia se acredita en la cuenta asociada al préstamo como un beneficio para el cliente, después de que éste abona la cuota contractual.

Es decir: el cliente sigue teniendo un préstamo UVA, pero cuenta con una especie de “colchón” cuando la inflación se despega de los salarios.

Banco Provincia incorporó esta herramienta en su nueva línea UVA Casa Propia, destinada a construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas. El préstamo permite solicitar hasta 250.000 UVA, con un plazo de hasta 240 meses. Para quienes cobran sus haberes en la entidad, la tasa es actualmente del 9% nominal anual más el ajuste UVA.

La entidad explicó el objetivo de la medida a través de su presidente, Juan Cuattromo: “La incorporación de una cláusula que posibilita el ajuste del préstamo en función de la evolución del salario del cliente es un punto clave, porque introduce un resguardo que apunta a reducir uno de los principales cuestionamientos históricos que recibieron los créditos UVA: la posibilidad de que las cuotas crezcan más rápido que los ingresos de las familias”.

Banco Nación: cómo funciona el tope CVS

Banco Nación también ofrece una alternativa de protección vinculada al CVS, aunque el mecanismo tiene una diferencia importante: es una opción que se contrata mediante una prima.

Para determinados créditos destinados a vivienda única y permanente, el cliente puede optar por incorporar la denominada “Opción Tope de Cuota por CVS”. De esa manera, cuando la cuota calculada por UVA supera la que correspondería según la evolución del CVS, el cliente puede utilizar el CVS como referencia para limitar el aumento.

En tanto, desde Banco Nación afirmaron: “La propuesta de créditos hipotecarios incorpora una herramienta de mitigación de volatilidad para determinados perfiles: la Opción Tope de Cuota por CVS, que permite limitar la cuota cuando la evolución de la UVA supera la variación salarial, brindando mayor previsibilidad a las familias”

En la línea hipotecaria vigente, esta alternativa está disponible para vivienda única y de ocupación permanente de hasta 210.000 UVA para quienes cobran sus haberes en el BNA. El banco cobra una prima adicional por este mecanismo y el costo surge de la diferencia entre la cuota con la tasa pactada y una cuota calculada con un adicional de 2 puntos porcentuales anuales.

La reglamentación del BNA también establece un detalle importante: el cliente debe elegir la opción al contratar el préstamo. La utilización del tope comienza después de los primeros 180 días y, cuando se aplica, las diferencias generadas por el menor valor de la cuota se convierten en UVA y se refinancian.

Por eso, no debe confundirse un tope CVS con una cuota congelada: si el mecanismo se activa, parte de la diferencia no desaparece necesariamente, sino que puede ser refinanciada bajo las condiciones previstas por el contrato.

Composición/El Cronista

¿Qué bancos ofrecen CVS y a quién protege realmente?

A septiembre de 2026, las dos entidades que tienen publicada de manera explícita una herramienta de este tipo dentro de sus líneas hipotecarias son el Banco Nación y Banco Provincia.

La cláusula CVS está pensada especialmente para el riesgo más delicado de un préstamo UVA: que la cuota aumente más rápido que el ingreso del deudor.

Conviene entender tres puntos:

Protege principalmente el flujo mensual, porque actúa sobre la cuota y no elimina el mecanismo UVA del crédito.

Es más relevante cuando existe una brecha entre inflación y salarios. Si los salarios aumentan igual o más que la UVA, el beneficio puede no activarse.

No convierte al crédito en una financiación a tasa fija. La deuda continúa estando denominada y actualizada en UVA.

En otras palabras, el CVS intenta alinear mejor la evolución de la cuota con la capacidad de pago de quien toma el crédito.

Qué mirar antes de sacar un crédito UVA

La existencia de una cláusula CVS puede mejorar la previsibilidad, pero no debería ser el único elemento para comparar hipotecarios. Antes de firmar, conviene revisar:

Tasa nominal anual: cuanto menor sea, menor será el componente de intereses.

Costo financiero total: permite comparar mejor el costo real de distintas ofertas.

Porcentaje de financiación: cuánto del valor de la vivienda cubre el banco.

Relación cuota-ingreso: qué proporción del salario deberá destinarse mensualmente.

Cómo funciona el CVS: si es automático, si hay que solicitarlo cada mes y qué índice se utiliza.

Costo de la protección: en algunos bancos se paga una prima adicional.

Qué sucede con la diferencia: si el banco la bonifica, la acredita o la transforma en deuda/refinanciación.

Condiciones para mantener el beneficio: por ejemplo, cobrar el sueldo en el banco.

La clave es que un hipotecario UVA tiene dos dimensiones diferentes. La UVA determina la evolución del capital y de la cuota; el CVS puede funcionar como una protección frente al riesgo de que los salarios queden rezagados.

En un escenario de inflación estable y salarios acompañando, la diferencia puede ser pequeña. Pero si vuelve a aparecer un período en el que los precios suben considerablemente más que los ingresos, una cláusula de este tipo puede marcar una diferencia importante en la capacidad de una familia para sostener durante años un crédito hipotecario.