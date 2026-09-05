Adiós a los departamentos ampliosExclusivo Members
Un nuevo negocio inmobiliario crece por la suba del metro cuadrado: a quiénes les conviene
Con costos de construcción que acumulan aumentos cercanos al 15% en lo que va del año, los desarrolladores apuestan cada vez más por viviendas compactas complementadas con espacios comunes. El modelo gana terreno entre quienes buscan convertirse en propietarios.
Dos carteras construidas para tolerancias al riesgo muy diferentes tienen un 30% exactamente igual. Una estrategia coloca 60% en renta fija y la otra apenas 40%, pero ambas coinciden en cuatro inversiones.