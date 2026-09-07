Arranca “Operación hipoteca”, la gran apuesta del Gobierno y los bancos para reflotar el crédito para la vivienda

El Banco Nación (BNA) incorporó a partir de este lunes 7 de septiembre una nueva modalidad de financiamiento en UVA para la compra de automóviles. Se trata de una actualización de su línea “+Autos con BNA” para la compra de vehículos 0 km y usados.

La alternativa permitirá financiar hasta el 100% del valor del vehículo, sin prenda y con un monto máximo de $100 millones por usuario. La línea está destinada a la compra de automóviles, pick ups y utilitarios, tanto 0 km como usados de hasta 10 años de antigüedad. Los préstamos tendrán plazos de 12 a 60 meses.

Los préstamos UVA tendrán una tasa de UVA + 19% TNA para quienes integran la cartera de haberes y previsional del Banco Nación. Para la cartera abierta, la tasa será de UVA + 25% TNA.

Esta línea llega en momentos de muy pobres niveles de actividad en el sector automotor, en la industria, jaqueada por la caída de exportaciones y por el ingreso de unidades chinas, y la merma en as ventas de las concesionarios.

Según datos de ACARA, la cámara que agrupa a los concesionarios, en agosto la caída de ventas fue de 19,1% respecto del año pasado. La venta de unidades de las fábricas a los concesionarios cayeron 24,8 por ciento.

En ese contexto, el Nación informó que la operatoria podrá realizarse a través de la red de más de 1400 concesionarios adheridos y 1800 puntos de venta. Según informó el banco, la solicitud y comercialización del préstamo se realizará de manera online y requerirá únicamente la presentación del DNI.

La incorporación de los créditos UVA suma una segunda alternativa a la línea que el BNA ya ofrece en pesos. Los clientes podrán optar entre el nuevo financiamiento ajustable o un préstamo a tasa fija con un plazo de hasta 72 meses.

Qué tasa tienen los nuevos créditos UVA para autos

Los préstamos UVA tendrán una tasa de UVA + 19% TNA para quienes integran la cartera de haberes y previsional del Banco Nación. Para la cartera abierta, la tasa será de UVA + 25% TNA.

En la modalidad tradicional en pesos, en cambio, el BNA informa una tasa fija del 36% TNA para la cartera de haberes y previsional y del 46% TNA para el resto de los usuarios.

La diferencia entre ambos sistemas no se limita a la tasa. En los préstamos UVA, el capital se encuentra denominado en UVA y, por lo tanto, su evolución está vinculada al índice correspondiente. El propio comunicado aclara que las cuotas estimadas están sujetas, entre otras condiciones, a la evolución de los índices aplicables.

La nueva modalidad incorpora además una prima adicional de un punto porcentual anual que habilita la opción de aplicar un tope a la cuota por ajuste del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), en los términos previstos para la línea.

Cuánto del sueldo se puede destinar a la cuota

El Banco Nación estableció una afectación máxima de hasta el 25% de los ingresos netos para los préstamos UVA.

En los créditos en pesos, el límite es diferente: alcanza hasta el 35% para quienes cobran haberes o prestaciones previsionales en el BNA y hasta el 30% para los demás usuarios.

La diferencia establece un límite de ingreso más bajo para acceder a determinada cuota en la modalidad UVA.