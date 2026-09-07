Banco Provincia y el descuento más esperado con Cuenta DNI: 20% de reintegros para comprar carne en septiembre.

Los argentinos podrán comprar carne con descuento gracias al beneficio del Banco Provincia con su billetera virtual la Cuenta DNI.

El reintegro en carnicerías podrá ser usado en los comercios adheridos, promoción que se suma al resto ofertas vigentes en septiembre .

Cómo es el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en septiembre

Para septiembre, los clientes del Banco Provincia podrán comprar con un reintegro de 20% en las carnicerías adheridas a la promoción.

El tope es de $ 6.000 por semana y por persona, por lo que cada cuenta podrá ahorrar hasta $ 30.000 durante el noveno mes del año por tener cinco semanas.

El descuento se enmarca en el ítem “Comercios de cercanía”, el cual es válido de lunes a viernes y se deben gastar $ 30.000 por semana para aprovecharlo correctamente.

Banco Provincia y el descuento más esperado con Cuenta DNI: 20% de reintegros para comprar carne en septiembre.

Cómo pagar con Cuenta DNI para acceder al reintegro

Para comprar carne con descuento los clientes del Banco Provincia deben realizar el pago correspondiente a través de la aplicación Cuenta DNI.

Se deberá abonar mediante el código QR y con dinero en cuenta. No será válido cuando se paga a través de otros medios de pago.

Así, comprando $ 30.000 en los comercios por semana se puede acceder a un reintegro mensual total de $ 30.000.

Banco Provincia y el descuento más esperado con Cuenta DNI: 20% de reintegros para comprar carne en septiembre.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre

Para el noveno mes del año, los clientes que utilicen la billetera virtual podrán acceder a los siguientes beneficios en los comercios adheridos:

Veterinarias y Pet Shops : 30% de reintegro con la aplicación Cuenta DNI todos los sábados. El tope es de $ 8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de aproximadamente $26.650.

Gastronomía por el Día del Maestro : 30% de descuento el 11 de septiembre. El reintegro máximo es de $ 15.000 por persona, alcanzable con $ 50.000 en consumos.

Comercios de cercanía : 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $ 6.000 por semana y persona. Por lo tanto, se necesitan compras por $ 30.000 para aprovecharlo.

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Cuenta DNI devuelve hasta $ 6.000 semanales por persona, monto que se alcanza gastando $ 15.000.

Garrafas : 40% de descuento todos los días en la compra de garrafas. En este caso, el tope unificado es de $ 18.000 mensuales por persona y se alcanza con $ 45.000 en compras.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. El límite semanal es de $ 6.000, por lo que se requieren compras de $ 15.000.