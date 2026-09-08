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Este martes, 8 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 8 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0265 - El Cazador

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre

 1°0265 11°7148
 8239  12°8880
 3°7444 13°3894 
 8341  14°0328 
 6289  15°1238 
 6°6029  16°3112
 5667  17°9415 
 3561  18°3468 
 3113  19°8129 
 10°0610 20°0002 

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¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza instinto, enfoque y búsqueda de objetivos. Indica acción precisa y valentía ante desafíos.

Si te persigue, revela presiones o miedos por resolver. Si tú cazas, sugiere control, estrategia y decisiones firmes.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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