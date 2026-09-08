Este martes, 8 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este martes, 8 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0265 - El Cazador
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre
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|3894
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|8341
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|0328
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|6289
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|1238
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|6029
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|3112
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|5667
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|9415
|8°
|3561
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|3468
|9°
|3113
|19°
|8129
|10°
|0610
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|0002
¿Qué significa soñar con el cazador?
Soñar con El Cazador simboliza instinto, enfoque y búsqueda de objetivos. Indica acción precisa y valentía ante desafíos.
Si te persigue, revela presiones o miedos por resolver. Si tú cazas, sugiere control, estrategia y decisiones firmes.
Consejos para los apostantes
El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.