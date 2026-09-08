Este martes, 8 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 8 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0265 - El Cazador

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre

1° 0265 11° 7148 2° 8239 12° 8880 3° 7444 13° 3894 4° 8341 14° 0328 5° 6289 15° 1238 6° 6029 16° 3112 7° 5667 17° 9415 8° 3561 18° 3468 9° 3113 19° 8129 10° 0610 20° 0002

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza instinto, enfoque y búsqueda de objetivos. Indica acción precisa y valentía ante desafíos.

Si te persigue, revela presiones o miedos por resolver. Si tú cazas, sugiere control, estrategia y decisiones firmes.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.