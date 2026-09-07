Polémica por las tasas de créditos del Banco Nación: “Nadie está obligado a tomarlos. Si no te gusta, pasás”

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El Banco de la Nación Argentina redujo, a partir de este lunes, seis puntos la tasa de refinanciamiento de deudas irregulares, que ahora pasó de 35% al 29%, en medio de una serie de iniciativas para movilizar el crédito y el consumo y sanear la cartera del sistema.

Con esta modificación, a título de ejemplo, por $ 10 millones a 60 meses de plazo, la cuota mensual baja de $ 354.900 a $ 317.400. La diferencia de $ 37.500 menos cada mes equivale a una disminución del 10,6% y una rebaja de $ 2,25 millones nominales en todo el plazo.

El Banco Nación indicó que en lo que va del año refinanció 109.507 operaciones de 95.626 usuarios de la entidad, por una cifra total de $ 503.300 millones.

Respecto de la aplicación concreta de la medida sobre los deudores morosos el banco indicó cuatro distintos tipos de casos.

Cuatro casos

1) Deudas dentro del BNA: La propuesta permite consolidarlas en tasa fija en pesos o UVA. En UVA contempla una tasa nominal anual del 10% para quienes cobran sus haberes en el Banco, y del 15% para el resto, más el ajuste por inflación.

2) Deudas del BNA y de otros bancos: La línea las reúne en una financiación UVA. Para aquellos que perciben su sueldo en la entidad, la tasa nominal anual es del 12%, más el ajuste por inflación.

3) Tarjeta con atraso reciente: Entre uno y 85 días, se puede refinanciar en pesos hasta $ 30 millones, de 24 a 60 meses. Desde hoy, la tasa nominal anual baja del 35% al 29%.

4) Mora ya instalada: El BNA permite cancelar o reprogramar deudas personales y comerciales, con plazos de hasta 120 meses. Ofrece tasas preferenciales y premios por cumplir.