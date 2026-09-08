Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 8 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 1756 - La Caída

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 8 de septiembre

1° 1756 11° 9122 2° 4468 12° 4648 3° 8437 13° 9448 4° 4900 14° 6655 5° 2379 15° 1812 6° 3947 16° 2323 7° 9624 17° 2836 8° 1412 18° 2651 9° 0829 19° 7147 10° 1324 20° 0484

¿Qué significa soñar con La Caída?

Soñar con la caída suele reflejar sensación de pérdida de control, miedo al fracaso o inseguridad ante cambios. También puede señalar falta de apoyo o temor a “tocar fondo”.

Este sueño invita a recuperar estabilidad: establecer límites, pedir ayuda y enfocarse en lo esencial. Si no hay impacto, sugiere que aún hay margen para corregir el rumbo.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.