El budín de pan es un postre tradicional que combina lo mejor del aprovechamiento de sobras con un sabor reconfortante y dulce. Ideal para quienes buscan una opción económica y deliciosa, esta receta permite transformar pan viejo en un manjar suave y esponjoso. Su versatilidad en ingredientes lo convierte en una opción práctica para cualquier ocasión, llevando un toque de nostalgia a la mesa familiar.

Ingredientes para un budín de pan fácil con productos que tenés en tu cocina

Para preparar un buen budín de pan, se requieren los siguientes ingredientes: pan (aproximadamente 300 gramos), leche (un litro), azúcar (tres cuartos de taza), huevos (tres unidades), canela en polvo (una cucharadita) y esencia de vainilla (una cucharadita). Además, se sugiere utilizar un Molde de Pan y Budín Vidrio Templado 27 x 14 cm, ideal para obtener una cocción uniforme y control visual del preparado.

El budín de pan es un postre tradicional que estuvo presente en muchas mesas durante años. Este postre se originó como una forma de aprovechar el pan sobrante, transformándolo en un delicioso manjar. A lo largo del tiempo, evolucionó y se adaptó a diversas culturas, pero su esencia sigue siendo la misma, ofreciendo dulzura y satisfacción en cada bocado.

Uno de los aspectos que permite que el postre sea tan sencillo de preparar es la combinación de ingredientes básicos, que se pueden encontrar en casi cualquier hogar. La mezcla de pan y leche, junto con los demás componentes, se fusiona para crear una textura suave y un sabor dulce que se puede personalizar según preferencia. Este postre es perfecto para acompañar un café o como cierre de una comida familiar.

Paso a paso: cómo preparar un budín de pan fácil y delicioso

El procedimiento para realizar el budín de pan es bastante simple. Primero, se debe remojar el pan en leche tibia hasta que esté completamente empapado. Luego, en un bol se baten los huevos junto con el azúcar, la canela y la vainilla, incorporando la mezcla de pan. Después, se coloca todo en el Molde de Pan y Budín Vidrio Templado de Hudson y se hornea a temperatura media durante aproximadamente 40 a 50 minutos. El resultado debe ser un budín dorado y firme al tacto.

La cocción en un molde de vidrio templado no solo facilita el control visual durante el horneado, sino que también contribuye a una distribución uniforme del calor, asegurando que el budín se cocine por completo. Este tipo de molde es excelente ya que no absorbe olores ni sabores, lo que permite disfrutar del auténtico gusto del postre.

Finalmente, se puede acompañar con crema chantilly o helado para agregar un toque especial, convirtiendo este clásico en un postre aún más irresistible. Su versatilidad y facilidad de preparación lo convierte en una opción destacada para cualquier ocasión.