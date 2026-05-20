El exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, analizó la dinámica del dólar y advirtió que la estrategia de utilizar el tipo de cambio como ancla inflacionaria, combinada con la apertura comercial, pone en riesgo la actividad económica.

“La inercia ya volvió el dólar de $ 800 al tipo de cambio de Massa”, advirtió en una extensa entrevista en Radio Con Vos.

Agis lanzó duras advertencias sobre la política cambiaria del gobierno de Javier Milei. Al mismo tiempo, alertó que la Argentina se encuentra en una encrucijada peligrosa al intentar sostener un “tipo de cambio bajo” en un contexto de inflación persistente y apertura de importaciones.

El fantasma de Chile y el error de los “Chicago Boys”

Para Agis, el plan oficial guarda similitudes con experimentos económicos que fallaron en el pasado. “Milei hizo un programa con algunos componentes heterodoxos. La apertura de la economía con tipo de cambio bajo que lo sostiene con cepo, repite el error de los Chicago Boys en Chile”, disparó, haciendo referencia a la crisis chilena de 1981.

El economista recordó que incluso el máximo referente del liberalismo, Milton Friedman, advirtió sobre este riesgo: “Friedman estuvo un mes estudiando la economía chilena y le dejó una carta a Pinochet y le dijo: ‘Miren, hay muchos componentes de este programa con los cuales yo concuerdo, pero ustedes no pueden pisar el tipo de cambio. Eso está prohibido en este tipo de programas’”.

Por otro lado, el director de la consultora PxQ apuntó contra la velocidad con la que la inflación consumió la competitividad ganada tras la devaluación de diciembre.

El economista explicó que, al no haber un plan de desindexación, el beneficio de llevar el dólar a $ 800 fue efímero. “Llevás el tipo de cambio inicialmente a $ 800... Pero si no cortás el componente inercial, la inercia ese 800 te lo vuelve el tipo de cambio de Massa, que es lo que tenemos hoy”, sentenció.

Bajo su mirada, el gobierno se confió en que el salto cambiario sería suficiente, pero “la inercia la vencés a fuerza de recesión”, un camino que considera tortuoso y de final incierto.

El “estrangulamiento” de las empresas con el dólar “pisado”

Esta dinámica de dólar “pisado” frente a costos que siguen subiendo está generando, según Agis, un daño severo en el sector privado.

El economista señaló que las empresas están atrapadas entre un consumo desplomado y la imposibilidad de trasladar nuevos aumentos.

“Hoy el mercado está empezando a estar preocupado por el supermercado”, graficó y agregó: “Acá hay un estrangulamiento de márgenes. Imaginate que le llega el camión al kiosquero y le dice: ‘Te bajo la mercadería más cara’. El tipo se da vuelta y dice: ‘Pero yo los caramelos no los puedo subir, ¿qué hago? Achico mi margen’”.

Incluso sectores exportadores clave están sintiendo el impacto del atraso. “Vos tenés hoy a la soja en uno de los peores momentos de rentabilidad de su historia por una combinación del tipo de cambio y del precio internacional”, puntualizó.