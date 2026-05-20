Por qué el 3N es una fecha clave para el dólar: ¿puede dispararse?

Tras la confirmación por parte del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de que el cepo para las empresas seguirá vigente, el contado con liquidación escaló 0,4% a $ 1490, por lo que la brecha con el dólar mayorista, que se mantuvo en $ 1398, se amplió al 7%.

En tanto, el dólar oficial quedó sin variantes en $ 1420, el MEP subió 0,2% a $1433 y el blue terminó 1% arriba a $ 1435, en una jornada en la cual el BCRA compró u$s 144 millones.

Brecha cambiaria

“La brecha cambiaria tiene fundamentos para ampliarse, pero la dinámica dependerá de un sutil juego de oferta y demanda atrapada. A pesar de la relativa calma actual de los dólares financieros, la confirmación de que el cepo para las empresas continuará vigente hace de piso para la brecha".

“Para la City, postergar la liberación de las empresas implica que el MEP y el CCL seguirán siendo el único refugio ante la menor liquidación del agro que se proyecta para la segunda mitad del año”, advierte Fernando Bosch, abogado especialista en temas bancarios y financieros.

Cepo al dólar

A su criterio, el cepo funciona en dos direcciones: “Al no poder dolarizarse masivamente por el circuito oficial, muchas corporaciones se ven obligadas a mantener saldos en pesos para financiar su capital de trabajo, pagar impuestos o invertir en instrumentos locales (como las Lecap o bonos soberanos), lo que le pone un piso a la demanda de moneda local”.

Julián Sanclemente, CEO de Alprestamo, agrega que “en Argentina aprendimos algo: cuando hay restricciones, el mercado encuentra precio por otro lado. Si el cepo a empresas se extiende, es lógico pensar que parte de esa tensión reaparezca en los dólares financieros”.

Cobertura

A su entender, la demanda de cobertura no desaparece por regulación, sino que se reacomoda: “Si las empresas sienten que el acceso al oficial seguirá restringido, es razonable esperar más presión sobre los dólares financieros y una brecha algo más amplia”.

Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, relativiza que las palabras de Bausili afecten mucho al mercado: “A priori, no creemos que la confirmación de que el cepo para las empresas se mantendrá vigente genere una ampliación relevante de la brecha cambiaria”.

“El mercado ya venía descontando que la flexibilización del esquema iba a ser gradual y que las restricciones corporativas serían de las últimas en levantarse, por el impacto que podrían tener sobre la demanda de divisas y sobre la dinámica de reservas”.

En ese sentido, más que una sorpresa negativa, la señal parece confirmar el sendero que el mercado ya tenía incorporado: “Prioridad en acumular reservas, sostener la calma cambiaria y evitar un salto de demanda en el mercado oficial”.

Dólares financieros

“Por eso, salvo que aparezca un cambio fuerte en las expectativas o una caída en la oferta de dólares, vemos poco probable que esta noticia por sí sola derive en una ampliación sostenida de la brecha con los dólares financieros”.

Dentro de las bandas cambiarias, el tipo de cambio se ubica al 64% de la banda, con el techo actualmente en $ 1730; lo que implica una distancia “spot-techo” del 24%.

“A medida que el tipo de cambio se aleja del techo, el efecto presencia de la banda como ancla psicológica se diluye, reduciendo la efectividad del esquema; no nos preocupa en el corto plazo, pero es un elemento a monitorear”, precisan desde IOL.

Volatilidad

“El Gobierno ha demostrado incomodidad ante episodios de volatilidad cambiaria y entendemos que continuará haciendo uso de herramientas complementarias para contenerla: vemos un incremento del volumen en el mercado de dollar-linked ante presiones alcistas”, agregan.

En el frente de reservas, el BCRA acumuló durante abril la mayor cantidad de divisas desde el retome de las compras: más de u$S 2700 millones, a un promedio de u$s 140 millones diarios. Durante mayo el ritmo se moderó hacia u$s 80 millones por rueda, aunque no lo interpretan como negativo.