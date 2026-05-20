Faltan pocas semanas para el comienzo de la Copa Mundial de Fútbol, el evento global que más enfervoriza a los argentinos. Pero, si bien durante casi 40 días, el país vivirá un “recreo” general, otra de las pasiones locales seguirá latente: el dólar.

El hecho es que, aunque el actual contexto es de paz cambiaria, surge el interés por saber cuál es el precio que la moneda estadounidense tendrá luego del Mundial, cuando -con nueva Copa en su haber o no- Argentina deba volver a su rutina.

Dólar: cuál es el nuevo precio que anticipa el mercado

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 julio, por lo que tendrá una extensión de 39 días y será el más largo de la historia.

Si bien falta bastante para la ansiada final, lo cierto es que ya existen pronósticos profesionales sobre cuál será el precio del dólar oficial para agosto.

El indicador más claro proviene del último REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado), un informe confeccionado por el Banco Central (BCRA), que reúne las previsiones de alrededor de 40 consultores y bancos del mercado.

La fiebre del Mundial no apagará la pasión por el dólar, que seguirá bajo la atenta mirada del mercado.

De allí surgen los siguientes datos sobre el dólar oficial mayorista:

La mediana de los analistas incluidos en el REM anticipa un valor de $ 1.460 para el cierre de julio . Esto representa una suba respecto de los $ 1.398 a los que cotiza la divisa este miércoles 20 de mayo.

Para agosto, el pronóstico se eleva al número redondo de $ 1.500 .

Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $ 1.676, lo que arroja una variación interanual esperada de 15,8%.

El informe del BCRA se difunden los resultados del relevamiento realizado entre el 28 y el 30 de abril de 2026, contemplando a 45 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

En tanto, el informe privado de FocusEconomics, que también es un relevamiento comprensivo que reúne a distintas consultoras y entidades financieras nacionales e internacionales, prevé que el dólar oficial terminará el año en $ 1.696,7. Y anticipa que cerrará 2027 a $ 1.975.

El dólar mantendrá un rumbo en ascenso y se acercará a los $ 1500 al finalizar el mundial.

La inflación que viene, según el REM

El REM también brinda un resumen de las expectativas del mercado sobre el nivel de inflación futuro. Quienes participaron del último relevamiento estimaron una inflación mensual de 2,6% para abril (tal cual luego fue publicado por el INDEC).

Luego, los analistas prevén una desaceleración ligera pero constante de la inflación, con los siguientes valores mensuales: